Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 22/10/2025 às 8:35
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira - Observatório da TV

Nesta quinta-feira (23), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Nossa Vida com Cães.

Ficha Técnica:

Nossa Vida com Cães
Título Original: Dog Days
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2018
Diretor: Ken Marino
Elenco: Adam Pally, Eva Longoria, Nina Dobrev, Rob Corddry, Tone Bell, Vanessa Hudgens
Classe: Comédia

Sinopse:

Cães começam a influenciar as carreiras, amizades e relacionamentos de uma âncora de telejornal, um dog walker, um empresário e outras pessoas em Los Angeles.

