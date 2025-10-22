Qual jogo vai passar na Globo hoje (22/10)? Flamengo x Racing? Veja a programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A emissora possui os direitos da Libertadores 2025, na televisão aberta, e no YouTube através da GeTV e também no streaming pelo Globoplay

Neste quarta-feira (22/10), tem Flamengo x Racing pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida de volta será na semana seguinte, dia 29 de outubro, no estádio Presidente Perón (El Cillindro), na Argentina. Quem chegar na grande final enfrentará Palmeiras ou LDU.

Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Não tem a regra do gol fora de casa - critério tirado pela Conmebol em 2022. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida diretamente nos pênaltis (sem prorrogação).

O título vai ser disputado em jogo único, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro. A entidade chegou a avaliar mudança na sede, por instabilidade política no país.

Programação da TV Globo hoje (22/10/25)



Tudo isso significa que tem transmissão da TV Globo? Sim! A emissora exibe o duelo do Mengão ao vivo para todo o Brasil na televisão aberta, no Globoplay e no YouTube da GeTV.

04h - Hora 1



06h - Programação Local



08h30 - Bom dia Brasil



09h30 - Encontro com Patrícia Poeta



10h35 - Mais Você



11h45 - Programação Local



13h - Globo Esporte



13h25 - Jornal Hoje



14h45 - Terra Nostra



15h35 - Sessão da Tarde



17h05 - Programação Local



17h15 - Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem



18h05 - Êta Mundo Melhor!



18h45 - Programação Local



19h15 - Dona de Mim



20h vJornal Nacional



20h30 - Três Graças



21h15 - Flamengo x Racing



23h30 - Segue o Jogo



23h45 - Que História é Essa, Porchat?



00h30 - Jornal da Globo



01h20 - Conversa com Bial

02h - Dona de Mim (reapresentação)



02h40 - Comédia na Madruga

Vídeo: Transmissão Flamengo x Racing ao vivo online



No vídeo abaixo, os torcedores podem acompanhar o resultado tempo real com imagens.