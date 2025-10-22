Qual jogo vai passar na Globo hoje (22/10)? Flamengo x Racing? Veja a programação
A emissora possui os direitos da Libertadores 2025, na televisão aberta, e no YouTube através da GeTV e também no streaming pelo Globoplay
Neste quarta-feira (22/10), tem Flamengo x Racing pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
A partida de volta será na semana seguinte, dia 29 de outubro, no estádio Presidente Perón (El Cillindro), na Argentina. Quem chegar na grande final enfrentará Palmeiras ou LDU.
Não tem a regra do gol fora de casa - critério tirado pela Conmebol em 2022. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida diretamente nos pênaltis (sem prorrogação).
O título vai ser disputado em jogo único, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro. A entidade chegou a avaliar mudança na sede, por instabilidade política no país.
Programação da TV Globo hoje (22/10/25)
Tudo isso significa que tem transmissão da TV Globo? Sim! A emissora exibe o duelo do Mengão ao vivo para todo o Brasil na televisão aberta, no Globoplay e no YouTube da GeTV.
- 04h - Hora 1
- 06h - Programação Local
- 08h30 - Bom dia Brasil
- 09h30 - Encontro com Patrícia Poeta
- 10h35 - Mais Você
- 11h45 - Programação Local
- 13h - Globo Esporte
- 13h25 - Jornal Hoje
- 14h45 - Terra Nostra
- 15h35 - Sessão da Tarde
- 17h05 - Programação Local
- 17h15 - Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem
- 18h05 - Êta Mundo Melhor!
- 18h45 - Programação Local
- 19h15 - Dona de Mim
- 20h vJornal Nacional
- 20h30 - Três Graças
- 21h15 - Flamengo x Racing
- 23h30 - Segue o Jogo
- 23h45 - Que História é Essa, Porchat?
- 00h30 - Jornal da Globo
- 01h20 - Conversa com Bial
- 02h - Dona de Mim (reapresentação)
- 02h40 - Comédia na Madruga
Vídeo: Transmissão Flamengo x Racing ao vivo online
No vídeo abaixo, os torcedores podem acompanhar o resultado tempo real com imagens.
