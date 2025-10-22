fechar
Futebol | Notícia

Qual jogo vai passar na Globo hoje (22/10)? Flamengo x Racing? Veja a programação

A emissora possui os direitos da Libertadores 2025, na televisão aberta, e no YouTube através da GeTV e também no streaming pelo Globoplay

Por Robert Sarmento Publicado em 22/10/2025 às 11:43
De Arrascaeta celebra gol pelo Flamengo na temporada
De Arrascaeta celebra gol pelo Flamengo na temporada - Instagram/Flamengo

Neste quarta-feira (22/10), tem Flamengo x Racing pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A partida de volta será na semana seguinte, dia 29 de outubro, no estádio Presidente Perón (El Cillindro), na Argentina. Quem chegar na grande final enfrentará Palmeiras ou LDU.

Instagram/Conmebol
Chaveamento do mata-mata da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Não tem a regra do gol fora de casa - critério tirado pela Conmebol em 2022. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida diretamente nos pênaltis (sem prorrogação).

O título vai ser disputado em jogo único, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, em 29 de novembro. A entidade chegou a avaliar mudança na sede, por instabilidade política no país.

Programação da TV Globo hoje (22/10/25)

Tudo isso significa que tem transmissão da TV Globo? Sim! A emissora exibe o duelo do Mengão ao vivo para todo o Brasil na televisão aberta, no Globoplay e no YouTube da GeTV.

  • 04h - Hora 1
  • 06h - Programação Local
  • 08h30 - Bom dia Brasil
  • 09h30 - Encontro com Patrícia Poeta
  • 10h35 - Mais Você
  • 11h45 - Programação Local
  • 13h - Globo Esporte
  • 13h25 - Jornal Hoje
  • 14h45 - Terra Nostra
  • 15h35 - Sessão da Tarde
  • 17h05 - Programação Local
  • 17h15 - Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem
  • 18h05 - Êta Mundo Melhor!
  • 18h45 - Programação Local
  • 19h15 - Dona de Mim
  • 20h vJornal Nacional
  • 20h30 - Três Graças
  • 21h15 - Flamengo x Racing
  • 23h30 - Segue o Jogo
  • 23h45 - Que História é Essa, Porchat?
  • 00h30 - Jornal da Globo
  • 01h20 - Conversa com Bial
  • 02h - Dona de Mim (reapresentação)
  • 02h40 - Comédia na Madruga

Vídeo: Transmissão Flamengo x Racing ao vivo online

No vídeo abaixo, os torcedores podem acompanhar o resultado tempo real com imagens.

