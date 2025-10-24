fechar
Eliana enfrenta clima de incertezas antes da estreia de novo programa na Globo

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 24/10/2025 às 7:43
Eliana recentemente oficializou que retornará aos domingos da TV brasileira na Globo, a partir do ano que vem, com um novo programa, chamado Em Família.

Após seu desligamento do SBT, a apresentadora comandou o programa The Masked Singer Brasil, e desta vez, comandará um formato de auditório, previsto para ir ao ar antes do futebol, a partir de março de 2026. Apesar das altas expectativas, o formato estaria enfrentando dificuldades.

Segundo informações do jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, a Globo está com dificuldades para vender as cotas de Em Família, visto que para o mercado, pesa muito o fator de que Eliana herdará um horário problemático, em que nenhum formato se consolidou nos últimos anos.

Além disto, a apresentadora assumirá uma faixa em que o SBT é muito competitivo, ao ponto de vencer o Domingão com Huck no Ibope, com o Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli. Alguns executivos, inclusive, defendem que o novo projeto de Eliana vá ao ar mais cedo, na faixa do meio-dia, atualmente ocupada por filmes.

