Saiba todos os detalhes de Quem Ama, Cuida, próxima novela das nove de Walcyr Carrasco
Clique aqui e escute a matéria
Walcyr Carrasco, que é mestre em criar tramas repletas de reviravoltas, injustiças e redenções, já movimenta os bastidores da TV Globo com seu próximo projeto para o horário das nove. Quem Ama Cuida tem estreia prevista para maio de 2026, sucedendo Três Graças, e promete seguir a fórmula de sucesso do autor, focada em uma protagonista sofredora em busca de justiça.
O ponto de partida da novela é a morte misteriosa de um milionário na noite em que ele anuncia seu testamento. A trama se concentra em Adriana, uma cuidadora de idosos, que conquista a amizade sincera de Rogério Brandão, o empresário dono de uma joalheria, conhecido por seu temperamento difícil. Em um movimento inesperado, Rogério decide deixar toda a sua herança para Adriana.
Contudo, a felicidade da mocinha dura pouco. A decisão do milionário provoca uma tragédia: Rogério é assassinado, e Adriana acaba injustamente condenada pelo crime.
A situação de uma mocinha presa sem culpa promete ser o grande start da novela, colocando a protagonista em uma jornada de vingança e luta para provar sua inocência. A direção artística ficará a cargo de Amora Mautner, conhecida por trabalhos como “Avenida Brasil” e “Verdades Secretas”.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br