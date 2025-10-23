Haulloween Pet: Plaza Shopping realiza nova edição para cães e tutores
Dia de diversão para os pets! No dia 1° de novembro, o Plaza Shopping promove uma nova edição do Haulloween Pet, em comemoração ao Dia das Bruxas
No dia 1° de novembro, o Plaza Shopping realiza a nova edição do Haulloween Pet, evento perfeito para os pets e seus tutores.
A partir das 16h, até às 18h, o público pode acessar o Jardim Pet, na área externa do centro de compras, para participar de forma gratuita de todas as atividades programadas para o dia especial em comemoração ao Dia das Bruxas, que recebe o apoio da ONG Anjos do Poço, operantes em defesa do meio ambiente e dos animais.
Produtos institucionais da ONG estarão disponíveis para os interessados. A renda recebida será revertida para manutenção da entidade, que opera desde 2015 com orientação, resgate, ração, medicamentos e outras necessidades.
Com um espaço instagramável, dois adestradores para orientações básicas e a presença da Photoexpress com mimos impressos para os tutores, o evento promete estimular os amiguinhos de quatro patas com muita diversão e brincadeiras. Serão 40 vagas ao total.
“Quase metade dos frequentadores do Plaza Shopping tem um animal de estimação. Isso mostra o quanto os pets fazem parte da rotina das famílias e reforça nosso compromisso em criar ambientes cada vez mais acolhedores, onde pessoas e animais possam conviver em harmonia”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.
Informações importantes
- Akita, American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Dobermann, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Pastor Belga-Malinois e Rottweiller são raças que possuem restrição de acesso.
- É proibida a entrada de cães fêmeas no cio e cães bravos. Apenas os cães guias podem circular por todas as áreas.
Todas as informações estão disponíveis no site oficial do Plaza Shopping e nas redes sociais do mall.
Haulloween Pet Plaza no Plaza Shopping (Recife/PE)
- Quando: no sábado (1º) de novembro de 2025, a partir das 16h
- Onde: Jardim Pet – jardim externo (ao lado do tio Armênio)
- Acesso: livre/gratuito
- Inscrições para o desfile (40 vagas): no local, no dia da ação