Agenda | Notícia

Haulloween Pet: Plaza Shopping realiza nova edição para cães e tutores

Dia de diversão para os pets! No dia 1° de novembro, o Plaza Shopping promove uma nova edição do Haulloween Pet, em comemoração ao Dia das Bruxas

Por Bianca Tavares Publicado em 23/10/2025 às 9:53
Imagem do Haulloween Pet no Plaza Shopping
Imagem do Haulloween Pet no Plaza Shopping - divulgação/Acervo Plaza Shopping

Alerta de fofura! 

No dia 1° de novembro, o Plaza Shopping realiza a nova edição do Haulloween Pet, evento perfeito para os pets e seus tutores. 

A partir das 16h, até às 18h, o público pode acessar o Jardim Pet, na área externa do centro de compras, para participar de forma gratuita de todas as atividades programadas para o dia especial em comemoração ao Dia das Bruxas, que recebe o apoio da ONG Anjos do Poço, operantes em defesa do meio ambiente e dos animais.

Produtos institucionais da ONG estarão disponíveis para os interessados. A renda recebida será revertida para manutenção da entidade, que opera desde 2015 com orientação, resgate, ração, medicamentos e outras necessidades.

Com um espaço instagramável, dois adestradores para orientações básicas e a presença da Photoexpress com mimos impressos para os tutores, o evento promete estimular os amiguinhos de quatro patas com muita diversão e brincadeiras. Serão 40 vagas ao total.

“Quase metade dos frequentadores do Plaza Shopping tem um animal de estimação. Isso mostra o quanto os pets fazem parte da rotina das famílias e reforça nosso compromisso em criar ambientes cada vez mais acolhedores, onde pessoas e animais possam conviver em harmonia”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

Informações importantes

  • Akita, American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Dobermann, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Pastor-Alemão, Pastor Belga-Malinois e Rottweiller são raças que possuem restrição de acesso.
  • É proibida a entrada de cães fêmeas no cio e cães bravos. Apenas os cães guias podem circular por todas as áreas.

Todas as informações estão disponíveis no site oficial do Plaza Shopping e nas redes sociais do mall. 

Haulloween Pet Plaza no Plaza Shopping (Recife/PE)

divulgação/Acervo Plaza Shopping
Imagem do Haulloween Pet no Plaza Shopping - divulgação/Acervo Plaza Shopping

  • Quando: no sábado (1º) de novembro de 2025, a partir das 16h
  • Onde: Jardim Pet – jardim externo (ao lado do tio Armênio)
  • Acesso: livre/gratuito
  • Inscrições para o desfile (40 vagas): no local, no dia da ação

