Vinícola Dom Cândido apresenta rótulo especial em almoço no Ca-Já, na Casacor Recife

Vinícola Dom Cândido celebra tradição e inovação com o lançamento do rótulo 4ª Geração Marselan em almoço especial na Casacor Pernambuco
A tradição e a inovação da viticultura brasileira se encontraram no Recife durante um almoço especial promovido pela distribuidora pernambucana Wine Concept Brasil. O evento contou com a presença de Marcos Valduga, proprietário da Vinícola Dom Cândido, uma das mais reconhecidas do Vale dos Vinhedos (RS). Realizado nesta terça-feira (21), no restaurante Ca-Já, localizado na mostra Casacor Pernambuco, o encontro reuniu formadores de opinião, clientes e parceiros da marca.
Durante o almoço, Marcos apresentou alguns dos principais rótulos da vinícola, com destaque para o Rosé Autêntico, elaborado com a uva Marselan, o Petit Verdot Autêntico, o Reserva da Família Chardonnay e o 4ª Geração Marselan, vinho ícone da casa e símbolo da tradição familiar.
O rótulo, 100% elaborado com a casta Marselan, celebra os 20 anos da introdução da variedade no Brasil e presta homenagem aos filhos de Cândido Valduga, fundador da vinícola. Nesta edição comemorativa, o vinho chega em garrafas magnum (1,5 litro), em um lançamento limitado a apenas 200 unidades.
A Vinícola Dom Cândido tem suas raízes na história da família Valduga, que chegou ao Brasil em 1875, vinda do Tirol, na Itália. Estabelecida no Vale dos Vinhedos, a família manteve viva, ao longo das gerações, a paixão pela viticultura.
Fundada oficialmente em 1986 por Cândido Valduga e sua esposa Lourdes, a empresa consolidou-se pela produção de vinhos de alta qualidade, elaborados a partir de uvas próprias — um diferencial que reflete o compromisso da marca com a excelência e a tradição.