Plaza Shopping promove programação especial de Halloween com oficinas e caça aos doces

Atividades acontecem neste final de semana, com diversão para toda família, oficinas criativas e caça aos doces pelas lojas do Plaza Shopping

Clique aqui e escute a matéria

O clima de Halloween vai tomar conta do Plaza Shopping, em Casa Forte, neste fim de semana!

No sábado (25) e domingo (26), das 14h às 20h, o centro de compras realiza uma programação especial com oficinas infantis e a tradicional caça aos doces, convidando as famílias para viverem momentos de diversão e fantasia.

Confira a programação completa nesta matéria!

Halloween para crianças

As oficinas vão estimular a criatividade das crianças com atividades como slime, massinha de biscuit e pintura em tela e gesso. Cada sessão terá duração de 30 minutos e capacidade para 16 participantes, com investimento de R$ 20, valor que inclui o mimo produzido durante a atividade.

Além disso, quem participar das oficinas poderá integrar a animada caça aos doces, acompanhada por monitores fantasiados e com paradas em lojas como Lindt, PBKids, Puket, Imaginarium, Milon, Melissa e Havanna.



De acordo com a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra, o objetivo é oferecer uma experiência lúdica e inesquecível.

“Acreditamos que o Halloween é muito mais do que fantasias e travessuras. É uma oportunidade de despertar a imaginação e viver momentos especiais em família. As oficinas foram pensadas justamente para isso: permitir que as crianças mergulhem no universo lúdico da data, explorando a criatividade de forma divertida e afetiva. Mais do que atividades, queremos proporcionar experiências capazes de encantar pais e filhos e fortalecer laços através da magia do brincar”, destaca.

As inscrições para as oficinas serão feitas no local. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do shopping (@plazacasaforte) e no site www.plazacasaforte.com.br



Programação completa do Plaza Shopping para o Halloween

Slime

Faixa etária: a partir de 4 anos

Disponibilidade: 16 crianças por vez (capacidade total do espaço)

Horário: 14h às 20h

Investimento: R$20 (o cliente pode ficar com o mimo)

Massinha de Biscuit



Faixa etária: a partir de 4 anos

Disponibilidade: 16 crianças por vez (capacidade total do espaço)

Horário: 14h às 20h

Investimento: R$20 (o cliente pode ficar com o mimo)

Pintura de tela e gesso

Faixa etária: a partir de 4 anos

Disponibilidade: 16 crianças por vez (capacidade total do espaço)

Horário: 14h às 20h

Investimento: R$20 (o cliente pode ficar com o mimo)

Caça aos doces

Faixa etária: todas as idades (adultos podem acompanhar)



Capacidade: 10 crianças por sessão



Horário: às 15h, 16h, 17h e 18h



Ação gratuita e exclusiva para crianças participantes de uma das oficinas - slime, massinha de biscuit e pintura de tela e gesso.



*A participação na caça aos doces está limitada às crianças que participarem das oficinas

Lojas participantes da caça aos doces: Lindt, Hering Kids, Milon, PBKids, Isis Kids, Imaginarium, Havanna, Nhac Nhec, Puket, Melissa, Piccoletti e a livraria Eu Amo Ler.

