Plaza Shopping promove programação especial de Halloween com oficinas e caça aos doces
Atividades acontecem neste final de semana, com diversão para toda família, oficinas criativas e caça aos doces pelas lojas do Plaza Shopping
Clique aqui e escute a matéria
O clima de Halloween vai tomar conta do Plaza Shopping, em Casa Forte, neste fim de semana!
No sábado (25) e domingo (26), das 14h às 20h, o centro de compras realiza uma programação especial com oficinas infantis e a tradicional caça aos doces, convidando as famílias para viverem momentos de diversão e fantasia.
Confira a programação completa nesta matéria!
Halloween para crianças
As oficinas vão estimular a criatividade das crianças com atividades como slime, massinha de biscuit e pintura em tela e gesso. Cada sessão terá duração de 30 minutos e capacidade para 16 participantes, com investimento de R$ 20, valor que inclui o mimo produzido durante a atividade.
Além disso, quem participar das oficinas poderá integrar a animada caça aos doces, acompanhada por monitores fantasiados e com paradas em lojas como Lindt, PBKids, Puket, Imaginarium, Milon, Melissa e Havanna.
De acordo com a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra, o objetivo é oferecer uma experiência lúdica e inesquecível.
“Acreditamos que o Halloween é muito mais do que fantasias e travessuras. É uma oportunidade de despertar a imaginação e viver momentos especiais em família. As oficinas foram pensadas justamente para isso: permitir que as crianças mergulhem no universo lúdico da data, explorando a criatividade de forma divertida e afetiva. Mais do que atividades, queremos proporcionar experiências capazes de encantar pais e filhos e fortalecer laços através da magia do brincar”, destaca.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
As inscrições para as oficinas serão feitas no local. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do shopping (@plazacasaforte) e no site www.plazacasaforte.com.br
Programação completa do Plaza Shopping para o Halloween
Slime
- Faixa etária: a partir de 4 anos
- Disponibilidade: 16 crianças por vez (capacidade total do espaço)
- Horário: 14h às 20h
- Investimento: R$20 (o cliente pode ficar com o mimo)
Massinha de Biscuit
- Faixa etária: a partir de 4 anos
- Disponibilidade: 16 crianças por vez (capacidade total do espaço)
- Horário: 14h às 20h
- Investimento: R$20 (o cliente pode ficar com o mimo)
Pintura de tela e gesso
- Faixa etária: a partir de 4 anos
- Disponibilidade: 16 crianças por vez (capacidade total do espaço)
- Horário: 14h às 20h
- Investimento: R$20 (o cliente pode ficar com o mimo)
Caça aos doces
- Faixa etária: todas as idades (adultos podem acompanhar)
- Capacidade: 10 crianças por sessão
- Horário: às 15h, 16h, 17h e 18h
Ação gratuita e exclusiva para crianças participantes de uma das oficinas - slime, massinha de biscuit e pintura de tela e gesso.
*A participação na caça aos doces está limitada às crianças que participarem das oficinas
Lojas participantes da caça aos doces: Lindt, Hering Kids, Milon, PBKids, Isis Kids, Imaginarium, Havanna, Nhac Nhec, Puket, Melissa, Piccoletti e a livraria Eu Amo Ler.