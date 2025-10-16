Filmes de terror de graça para assistir no Halloween

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O straming gratuito da Pluto TV traz campanha especial para o famoso Dia das Bruxas, com o "Plutoween" e mais de 100 canais dedicados ao terror

Clique aqui e escute a matéria

É isso mesmo! Os fãs de terror poderão aproveitar conteúdos totalmente gratuitos durante o mês do famoso Dia das Bruxas!

As produções estarão disponíveis com a campanha "PLUTOWEEN", que busca celebrar o gênero do terror e aumentar as experiências diversificadas para o público.

Serão mais de 100 canais temáticos do halloween, disponíveis em outubro, e mais de 1.200 horas de novos conteúdos adicionados até 2025 em diversos países, incluindo o Brasil.

Produções de terror

O "Plutoween" começou com grande estilo com a chegada do canal de The Walking Dead, ainda em agosto.

Logo em seguida, teve a estreia da franquita de Jogos Mortais, em setembro, e uma temporada recheada em outubro, com uma variação de subgêneros de terror, como zumbis, criaturas monstruosas, casas mal-assombradas e terror dos anos 80.

“O terror sempre teve uma base de fãs apaixonada, mas o que estamos vendo agora é um aumento global na demanda que abrange gerações, formatos e culturas. Com a PLUTOWEEN, não estamos apenas respondendo a essa tendência, mas fazemos parte dela, selecionando a maior e mais diversificada oferta de terror no espaço FAST, mantendo a promessa da Pluto TV de ser: gratuita, simples e infinitamente divertida”, pontuou Katrina Kowalski, Vice-Presidente Sênior de Estratégia de Conteúdo Internacional e Aquisições da Pluto TV.

E o gênero do terror não chega por acaso! De acordo com uma pesquisa realizada pela Pluto TV, o tema possui cerca de um terço dos consumidores na maioria dos mercados pesquisados.

Confira a programação completa e quais filmes estão de graça na Pluto TV:

NOVOS CANAIS



Pluto TV Zumbis

O melhor do terror zumbi está aqui com clássicos e cults. Prepare-se para noites cheias de ação, suspense e mortos-vivos. Em Pluto TV Zumbis, o apocalipse acontece todos os dias.

MTV Halloween

Halloween tem um canal inteiro de música dedicado a ele, com muitos vídeos assustadores, atmosferas sombrias, monstros e diversão! MTV Halloween: dance para o lado sombrio da música, com os videoclipes de halloween mais icônicos da música.

The Walking Dead by AMC

The Walking Dead é uma das séries mais importantes dos últimos tempos. Uma história intensa e desgarradora de sobrevivência. Após o apocalipse zumbi, Rick Grimes lidera um grupo que luta para sobreviver entre caminhantes e outros perigos humanos.

Pluto TV Cine Terror

Assista ao único canal com os demônios, monstros e zumbis mais assustadores do cinema em um só lugar. Sinta como as criaturas mais tenebrosas dos seus piores pesadelos não vão sair do seu pé.



Z Nation

Em meio a um apocalipse zumbi devastador, uma equipe de heróis cotidianos deve transportar o único sobrevivente conhecido do vírus através do país até o último laboratório viral em funcionamento.

Pluto TV Terror Trash

O refúgio 24/7 para as piores joias do cinema de terror. Prepare-se para um banquete de criaturas bizarras e efeitos tão ruins que você não saberá se ri ou tapa os olhos.

Assombrações

Assombrações, o canal onde o mundo dos espíritos encontra o mundo real. Encenações baseadas nos casos mais assombrosos de possessões, ataques fantasmas e almas penadas.

FILMES



Jogos Mortais: Jigsaw

Depois de uma série de assassinatos, todas as pistas sobre os acontecimentos fatais, que partem de jogos sangrentos e violentos, estão sendo levadas a John Kramer, o assassino mais conhecido como Jigsaw. À medida que a investigação avança, os policiais encontram-se perseguindo o fantasma de um homem morto há mais de uma década.

O Grito

Em Tóquio, uma casa comum oculta o pavor que nela há, pois quando alguém morre em um momento de terror nasce uma maldição, que não perdoa nem esquece e faz as pessoas morrerem vitimadas por uma poderosa ira. A estudante americana Karen Davis, que, desconhecendo a maldição, está no Japão em um intercâmbio cultural, inocentemente concorda em substituir uma assistente social que não foi trabalhar, sem saber que ela na verdade foi vítima da maldição.

O Grito 2

Aubrey Davis descobre, através de sua mãe doente, que sua irmã Karen está em um hospital no Japão. Além disto, Karen está sendo investigada pela polícia japonesa devido à morte de seu namorado em um incêndio provocado por ela em uma casa em Tóquio. Decidida a trazer a irmã para casa, Aubrey viaja até o Japão, mas logo ao chegar ela é avisada pelo fotógrafo Eason que Karen está sob a influência de algo invisível e bastante perigoso.

O Grito 3

Jake é o único remanescente de um massacre. Ele é perturbado pelas visões dos espíritos de Kayako e Toshio, e por causa disto, é hospitalizado pela doutora Sullivan. A médica busca provas dos tormentos pelos quais passa seu paciente e, em meio às investigações, desconfia que a família que está morando na casa de Jake possa estar amaldiçoada. A única esperança de pôr fim à maldição é uma misteriosa mulher japonesa.

RETORNAM AO CATÁLOGO

Franquia Jogos Mortais

Jigsaw é um assassino que possui uma marca registrada: ele deixa em suas vítimas uma cicatriz em forma de quebra-cabeças, que faz com que elas cometam atos agonizantes para se salvar. O detetive David Tapp é designado para investigar os assassinatos, que vem junto da missão de capturar o autor dos crimes. Porém, o caminho evasivo seguido por Jigsaw leva o detetive a desenvolver uma obsessão por capturá-lo.

Psicopata Americano

Patrick Bateman é um jovem bonito, mas sem nada que o diferencie de seus colegas de Wall Street. Protegido pela conformidade, privilégio e riqueza, Bateman também é um serial killer, que vaga livremente e sem receios em busca de uma nova vítima. Seus impulsos assassinos são abastecidos por um zeloso materialismo, e uma inveja torturante quando ele encontra alguém que possui qualquer coisa a mais do que ele.

Psicopata Americano II

Rachel Newman é uma estudante universitária de criminologia em uma universidade de Washington, sob a tutela do Professor Starkman, um ex-agente do FBI. Determinada a vencer, Rachael passa a matar todos os seus colegas que a desafiam.

A Bruxa de Blair

Três estudantes de cinema desaparecem enquanto gravavam um documentário sobre uma lenda local na floresta de Black Hills, em Maryland. Um ano depois, apenas as fitas com as filmagens são encontradas, revelando os últimos momentos do grupo e o mistério em torno da temida “Bruxa de Blair”.

Halloween 2

Nesta continuação do grande clássico, Laurie Strode é levada ao hospital, após supostamente matar o responsável pelo assassinato de diversas pessoas em Haddonfield, Illinois. Sua paz logo é abalada com o ressurgimento de Michael Myers, que mata todos aqueles que cruza para encontrar sua irmã, Laurie. Ela mais uma vez escapa, mas passa anos amedrontada pelo ocorrido.

Halloween 3

Em Halloween 3, após quatro décadas de ter conseguido escapar do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada.

Amityville 2: A Possessão

A família Montelli muda-se para uma antiga casa, sem suspeitar que fora construída sobre um cemitério indígena. Em razão disto, o local é habitado por um ser demoníaco que entra no corpo do filho mais velho da família, o induzindo a matar todos os seus entes queridos.



Possuída

Ginger tem 16 anos, é nervosa, durona e, com sua irmã mais nova, encena e fotografa cenas de morte. Elas fizeram um pacto sobre morrer juntas. No início de outubro, na noite em que ela tem sua primeira menstruação, que também é noite de lua cheia, um lobisomem morde Ginger. Dentro de alguns dias, algumas mudanças sérias acontecem em seu corpo e seu temperamento.

ESPECIAIS



Canal Pluto TV Cine Terror

Semana das Maldições

Exibição: do dia 13 a 17 de outubro, todos os dias, às 15h, um filme por dia.

13/10: Uma Foto Antes de Morrer

14/10: A Maldição: A Família Nunca Esquece

15/10: Ritual Maldito

16/10: A Maldição da Bruxa

17/10: A Corrente do Mal

Semana dos Serial Killers

Exibição: do dia 20 a 24 de outubro, todos os dias, às 15h, um filme por dia.

20/10: Psicopata Americano

21/10: Uma Noite Apavorante

22/10: Iniciação

23/10: O Espantalho

24/10: Psicopata Americano II

Semana dos Fantasmas e Possessões

Exibição: do dia 27 a 31 de outubro, todos os dias, às 15h, um filme por dia.



27/10: Porta para o Inferno

28/10: Fantasmas de Guerra

29/10: A Casa Amaldiçoada

30/10: O 3º andar: Terror na Rua Malasaña

31/10: Amityville II: A possessão

