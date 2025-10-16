fechar
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/10/2025 às 8:19
Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
Nesta sexta-feira (17), às 23h15, na Tela de Sucessos, o SBT exibe o filme Libertos: Davi & Golias – A Batalha da Fé.

Ficha Técnica:

Título: Libertos: Davi & Golias – A Batalha da Fé (David vs Goliath – Battle of Faith – EUA/ 2016) – A2 – Ação – 14 Anos (HD) (Inédito)

Elenco: Matt Berberi / John Knox / Michael Foster                                                                         

Direção: Wallace Brothers 

Sinopse:

Na encruzilhada de dois grandes impérios antigos, um simples pastor chamado Davi, alimentado de muita fé e coragem, transforma-se em um grande guerreiro e enfrenta o mais temido e aterrorizante inimigo: o campeão Golias.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

