5 filmes lançados em 2025 que já estão disponíveis no streaming da HBO Max

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 15/10/2025 às 7:05
A HBO Max já reúne em seu catálogo alguns dos lançamentos mais aguardados de 2025. De super-heróis da DC a franquias de terror e artes marciais, a plataforma oferece opções para todos os gostos, misturando ação, drama romântico e suspense, com grandes nomes envolvidos.

Para quem quer aproveitar e já maratonar, confira cinco estreias imperdíveis do ano:

1. Premonição 6: Laços de Sangue

A clássica franquia de terror retorna, explorando a origem do distorcido senso de justiça da Morte. O novo capítulo traz tensão e mortes criativas, mantendo o público preso à tela.

2. Superman

Dirigido por James Gunn, o filme traz uma nova visão do herói da DC, colocando Kal-El diante das maquinações de Lex Luthor.

3. Amores Materialistas

Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal estrelam este drama romântico sobre uma casamenteira dividida entre o homem ideal e um passado complicado, gerando debates e curiosidade entre os fãs.

4. Extermínio: A Evolução

Dirigido por Danny Boyle, o filme mostra uma nova cepa de vírus transformando infectados em criaturas ainda mais perigosas, elevando o terror a um novo patamar.

5. Karatê Kid: Lendas

Jackie Chan e Ralph Macchio se unem pela primeira vez como Sr. Han e Daniel LaRusso, treinando um novo prodígio do kung fu em Nova York e misturando nostalgia com renovação da clássica saga.

