Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 14/10/2025 às 8:40
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira - Observatório da TV

Nesta quarta-feira (15), às 15h35, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Professor Peso Pesado.

Ficha Técnica:

Professor Peso Pesado
Título Original: Here Comes The Boom
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Frank Coraci
Elenco: Charice, Salma Hayek, Kevin James, Joe Rogan, Gary Valentine, Henry Winkler
Classe: Comédia

Sinopse:

Scott ensina Biologia e tenta impedir que sua escola deixe de oferecer uma disciplina eletiva. Ele se torna um lutador de artes marciais para juntar dinheiro.

