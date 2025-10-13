Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste sábado (11), às 15 horas, no Cine Aventura, a Record TV exibe o filme Ender’s Game: O Jogo do Exterminador.

Ficha Técnica:

Ender’s Game: O Jogo do Exterminador

Título Original: Ender’s Game

Elenco: Harrison Ford, Asa Butterfield, Abigail Breslin, Hailee Steinfeld, Viola Davis e Ben Kingsley.

Gênero: Ficção científica

Distribuidora: Telefilms

Sinopse:

Em um futuro próximo, extraterrestres hostis atacaram a Terra. Com muita dificuldade, o combate foi vencido graças ao heroísmo do comandante Mazer Rackham (Ben Kingsley). Desde então, o respeitado coronel Graff (Harrison Ford) e as forças militares terrestres treinam as crianças mais talentosas do planeta desde pequenas, no intuito de prepará-las para um possível ataque. Ender Wiggin (Asa Butterfield), um garoto tímido e brilhante, é selecionado para fazer parte da elite. Na Escola da Guerra, ele aprende rapidamente a controlar as técnicas de combate por causa de seu formidável senso de estratégia. Com isso, logo se torna a principal esperança das forças militares para encerrar de uma vez por todas a ameaça alienígena.

