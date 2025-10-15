fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 15/10/2025 às 8:46
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (16), às 15h35, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme A Menina que Acredita em Milagres.

Ficha Técnica:

A Menina que Acredita em Milagres
Título Original: The Girl Who Believes In Miracles País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2021
Diretor: Richard Correll
Elenco: Austyn Johnson; Burgess Jenkins; Kevin Sorbo; Luke Harmon; Mira Sorvino; Stephanie Cood
Classe: Drama

Sinopse:

Acometida por um tumor cerebral, a menina Sara descobre o dom de curar seres vivos com o poder da oração. A fama começa a afetar a vida da menina negativamente.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

5 filmes lançados em 2025 que já estão disponíveis no streaming da HBO Max
Filmes

5 filmes lançados em 2025 que já estão disponíveis no streaming da HBO Max
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Compartilhe

Tags