Curta-metragem brasileiro ganha destaque no Screamfest 2025, Festival de Terror de Los Angeles

Produção de Julia Cassini foi inspirado na lenda da loira do banheiro. O curta-metragem nasceu a partir de uma entrevista que Julia fez com Eli Roth

O cinema brasileiro conquistou um espaço de destaque em um dos maiores e mais renomados festivais de terror do mundo. A diretora e roteirista Julia Cassini teve seu curta-metragem "Reflexos" selecionado para a edição de 2025 do Screamfest, festival que acontece entre 7 e 16 de outubro de 2025, em Los Angeles.

O trabalho foi exibido no último domingo, 12 de outubro, no icônico Teatro Chinês, um dos locais mais emblemáticos de exibição cinematográfica na cidade, dentro do bloco das 14h (horário local). O projeto conta com a colaboração do renomado cineasta Eli Roth, conhecido por sua carreira de sucesso em filmes como O Albergue (2005), O Último Exorcismo (2010), Feriado Sangrento (2023) e Bastardos Inglórios (2009).



O curta-metragem nasceu a partir de uma entrevista que Julia fez com Eli Roth, quando ela compartilhou com o cineasta a famosa lenda brasileira da "loira do banheiro". Curiosa sobre como Roth abordaria a história, Julia perguntou como ele faria um filme inspirado por essa lenda.

Eli Roth então narrou uma versão da história, o que inspirou Julia a perguntar se poderia escrever o roteiro e transformá-lo em um curta-metragem. Roth aceitou a proposta e autorizou que o seu nome fosse adicionado como crédito de colaboração.



"Quando ele me deu a liberdade de criar o roteiro e fazer o curta, fiquei muito animada. Trabalhar com Eli e ver o projeto se concretizar dessa forma é um sonho que estou vivendo”, comemora Julia.



O Screamfest, que ocorre anualmente, é considerado um dos maiores e mais prestigiados festivais de cinema de terror do mundo, servindo como uma plataforma essencial para novos talentos do gênero. A exibição do curta “Reflexos” no Teatro Chinês de Los Angeles representa um grande passo na carreira de Julia Cassini, colocando seu trabalho no radar de críticos e profissionais da indústria do cinema mundial.

