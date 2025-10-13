fechar
Filmes | Notícia

"#SalveRosa" recebe três prêmios no Festival do Rio

Longa-metragem foi vencedor de Melhor Atriz, Melhor Longa-Metragem de Ficção pelo Júri Popular e Melhor Figurino. Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 13/10/2025 às 19:17
Klara Castanho, de #SalveRosa, durante a premiação do Festival do Rio
Klara Castanho, de #SalveRosa, durante a premiação do Festival do Rio - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A cerimônia de encerramento e premiação da 27ª edição do Festival do Rio aconteceu neste domingo (12), no Cine Odeon. Ao longo de 10 dias, quase 300 filmes foram exibidos com grandes destaques, entre eles, o suspense #SalveRosa, parte da mostra Premiere Brasil, vencedor em três categorias: Melhor Atriz, para Klara Castanho; Melhor Longa-Metragem de Ficção pelo Júri Popular, para a produtora Panorâmica; e Melhor Figurino, para Renata Russo.

Dirigido por Susanna Lira e produzido pela Panorâmica, em coprodução com a ELO STUDIOS e a Paramount Pictures, o filme acompanha a jovem Rosa (Klara Castanho), cuja fama transforma a rotina ao lado da mãe, Dora (Karine Teles). As duas se mudam para um condomínio fechado no Rio de Janeiro, e Dora não mede esforços para cuidar da carreira da filha. Mas, em um thriller repleto de reviravoltas, nada é o que parece.

Com estreia marcada para o dia 23 de outubro, #SalveRosa apresenta viradas precisas e uma atmosfera intensa que desconstrói uma aparente normalidade para revelar camadas sombrias e perturbadoras.

O longa, dirigido por Susanna Lira - premiada cineasta brasileira com quase duas décadas de trajetória e a maior vencedora de prêmios em documentário da história do Festival do Rio - marca um passo inédito e ambicioso da diretora no gênero thriller nacional.

O roteiro, assinado por Ângela Hirata Fabri e baseado na ideia original de Mara Lobão, conduz o espectador por uma trama que mergulha em questões contemporâneas como a hiperexposição infantil nas redes sociais e o universo da influência mirim.

Leia também

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Filmes

Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado
Cine Aventura

Cine Aventura – Saiba qual filme a Record TV exibe neste sábado

Compartilhe

Tags