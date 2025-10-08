fechar
Agenda | Notícia

Cinemark anuncia programação especial com mais de 10 filmes por R$ 13 o ingresso

Ação exclusiva da Cinemark acontecerá nos complexos de todo o país, de 23 de outubro a 5 de novembro, e exibirá clássicos do cinema

Por Alice Lins Publicado em 08/10/2025 às 16:16
Cartaz da Temporada de Terror do Cinemark
Cartaz da Temporada de Terror do Cinemark - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Halloween está próximo e a Cinemark promoverá novamente uma de suas ações mais queridas pelos cinéfilos: a Temporada do Terror 2025! Chegou o momento dos fãs de terror se reunirem nas salas de cinema para prestigiar clássicos elogiados pelo público.

Na edição deste ano, os clientes também poderão conferir alguns lançamentos do terror contemporâneo. Do dia 23 de outubro a 5 de novembro, 11 filmes entrarão em cartaz nas unidades por todo o país com ingressos no valor promocional de R$ 13. A pré-venda de ingressos abre no dia 9 de outubro no site e app da Rede.

Dentre os destaques da programação especial estão “Drácula de Bram Stoker”, clássico de Francis Ford Coppola que acompanha o vampiro, interpretado por Gary Oldman, em um jogo de sedução e horror com Mina Harker, vivida por Winona Ryder.

20 anos depois de seu lançamento, “A Noiva Cadáver”, de Tim Burton, vai emocionar e fascinar o público mais uma vez com seu universo particular. “O Bebê de Rosemary”, um dos filmes mais marcantes do gênero, também retorna às telas da Cinemark.

Cada produção terá o seu dia especial de exibição, com exceção de três filmes — “Tubarão”, “A Noiva Cadáver” e “A Própria Carne”, que estarão em cartaz por mais tempo. A Temporada do Terror é uma iniciativa exclusiva da Rede. Para mais informações, consulte os canais de comunicação da Rede.

Confira abaixo a programação especial da Temporada do Terror 2025 na Cinemark:

  • 23/10 (quinta-feira) - ‘O Telefone Preto 2’ (2025)
  • 24/10 (sexta-feira) - ‘Sexta-Feira 13’ (1980)
  • 25/10 (sábado) - ‘O Bebê de Rosemary’ (1968); ‘ParaNorman’ (2012)
  • 26/10 (domingo) - ‘Psicose’ (1960); ‘Five Nights At Freddy’s - O Pesadelo Sem Fim’ (2023)
  • 27/10 (segunda-feira) - ‘O Exorcista’ (1973)
  • 28/10 (terça-feira) - ‘IT: A Coisa’ (2017)
  • 29/10 (quarta-feira) - ‘Drácula de Bram Stoker’ (1992)
  • 30/10 (quinta-feira) a 05/11 (quarta-feira) - ‘Tubarão’ (1975); ‘A Noiva Cadáver’ (2005); ‘A Própria Carne’* (2025)

*Obs.: ‘A Própria Carne’, que estreia em 30/10, terá o valor promocional de R$ 13 apenas durante o período da Temporada do Terror 2025, entre os dias 3 e 5/11 (de segunda a quarta-feira).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Confira o cartaz oficial de "Virtuosas", longa de terror estrelado por Bruna Linzmeyer
CINEMA NACIONAL

Confira o cartaz oficial de "Virtuosas", longa de terror estrelado por Bruna Linzmeyer
Horror queer pelas ruas do Recife: as obras de Lucas Santana na Bienal PE
LEITURA

Horror queer pelas ruas do Recife: as obras de Lucas Santana na Bienal PE

Compartilhe

Tags