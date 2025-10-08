fechar
Confira o cartaz oficial de "Virtuosas", longa de terror estrelado por Bruna Linzmeyer

Na produção, que leva a direção de Cìntia Domit Bittar, o discurso conservador de mulheres ditas virtuosas descamba para o absurdo e o terror

Por Alice Lins Publicado em 08/10/2025 às 15:52
A Olhar Filmes divulgou o cartaz oficial do aguardado longa-metragem “Virtuosas”, da cineasta catarinense Cíntia Domit Bittar.

Estrelado por Bruna Linzmeyer, a produção faz parte da seleção da 27ª edição do Festival do Rio, o maior festival de cinema da América Latina, e integra a Mostra Competitiva “Première Brasil: Ficção”.

O filme, que aposta no gênero terror, se passa em um retiro VIP para mulheres, que estão em busca de sua melhor versão. Porém, tudo se transforma em uma jornada absurda e perigosa. Linzmeyer dá vida à Virgínia, uma coach que tem como o foco o público feminino conservador e que prega sobre os valores da mulher virtuosa e seu papel na família e na sociedade.

Um desconforto rapidamente se instala e, conforme o retiro avança, a tensão cresce na tela por meio do fascínio e inquietação do público diante das atitudes das personagens, surpreendendo-se com até onde podem chegar.

“A ideia da "mulher virtuosa", embora desconhecida por muitos, é um conceito comum em contextos conservadores. Mergulhei em uma densa pesquisa sobre o assunto, em busca de verossimilhança e solidez para a criação das personagens, dos diálogos, da estética como um todo. E, a partir desse contexto, exploro as possibilidades do terror, trabalhando com o absurdo, a ironia e a tragédia.”, explica a diretora Cíntia Domit Bittar.

No elenco principal, além de Bruna Linzmeyer, também fazem parte Maria Galant e Juliana Lourenção.

“Virtuosas” foi premiado no programa “Goes to Cannes”, uma vitrine de filmes em pós-produção realizada pelo Marché du Film do Festival de Cannes deste ano. O longa foi um dos cinco projetos brasileiros escolhidos por meio do edital da Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura (SAv/MinC), com curadoria do Festival do Rio.

O projeto foi viabilizado com recursos do edital Prêmio Catarinense de Cinema, da Lei Paulo Gustavo e do FSA. A distribuição é da Olhar Filmes.

No Festival do Rio, o filme tem estreia marcada para o dia 10 de outubro, às 19h15, no Estação NET Gávea. Também haverá sessão no dia 11, às 13h30, no Cine Odeon, e no dia 12 de outubro, às 18h45, no Cinesystem Belas Artes. Mais informações sobre a programação poderão ser encontradas no site oficial do Festival do Rio: https://www.festivaldorio.com.br/br/filmes/virtuosas

