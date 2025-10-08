fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 08/10/2025 às 8:46
Nesta quinta-feira (09), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Espelho, Espelho Meu.

Ficha Técnica:

Espelho, Espelho Meu
Título Original: Mirror Mirror
País de Origem: Canadense/Americana
Ano de Produção: 2012
Diretor: Tarsem Singh
Elenco: Julia Roberts, Nathan Lane, Lily Collins, Mare Winningham, Armie Hammer, Michael Lerner
Classe: Comédia

Sinopse:

Ao completar 18 anos, Branca de Neve resolve sair do castelo e conhecer a realidade do reino. Horrorizada com a situação de fome, decide derrubar a rainha má.

