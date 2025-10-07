fechar
Observatório da Tv | Notícia

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/10/2025 às 8:40
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quarta-feira - Observatório da TV

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quarta-feira (08), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme Quarto de Guerra.

Ficha Técnica:

Quarto de Guerra
Título Original: War Room
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2015
Diretor: Alex Kendrick
Elenco: Alena Pitts, Karen Abercrombie, Michael Jr., Priscilla C. Shirer, T. C. Stallings
Classe: Drama

Sinopse:

Uma família aparentemente perfeita procura resolver seus problemas com a ajuda de Dona Clara, uma mulher mais velha e sábia.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Compartilhe

Tags