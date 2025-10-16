Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 16/10/2025 às 8:50
Nesta sexta-feira (17), às 15h35, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme A Caminho de Casa.

Ficha Técnica:

A Caminho de Casa
Título Original: A Dog’s Way Home
País de Origem: Chinesa
Ano de Produção: 2019
Diretor: Charles Martin Smith
Elenco: Edward Olmos, Bryce Dallas Howard, Alexandra Shipp
Classe: Aventura, Drama

Sinopse:

A cadelinha inseparável de Lucas é encontrada perdida e levada para um abrigo. Mas sua lealdade ao dono a faz iniciar uma longa jornada de volta para casa.

Confira outros filmes que estarão em cartaz durante a semana na TV

