Réveillon 2026: Prefeitura de Fortaleza confirma Wesley Safadão, Seu Jorge, Luan Santana e mais atrações

Confira os nomes que estarão na festa que marca o início das comemorações dos 300 anos da capital do Ceará e os polos que estarão disponíveis

Por Bianca Tavares Publicado em 21/10/2025 às 10:54
Imagem de Luan Santana, Seu Jorge e Wesley Safadão
Imagem de Luan Santana, Seu Jorge e Wesley Safadão - Instagram/Spotify/Divulgação

Um dos momentos mais aguardados do ano chegou! A Prefeitura de Fortaleza revelou nesta segunda-feira (20), os nomes confirmados para o Réveillon 2026.

O show da virada marcará o início das comemorações pelos 300 anos da capital do Ceará, com programação gratuita nos dias 30 e 31 de dezembro.

Atrações do Réveillon 2026 em Fortaleza

Entre as principais atrações, confirmadas pelo prefeito Evandro Leitão, estão: Luan Santana, Bruno e Marrone, Matuê, Wesley Safadão, Paralamas do Sucesso, Claudia Leitte, Seu Jorge, Transacionais, Belinho, Vanessa a Cantora, Dipas, Gabi Nunes, Nayra Costa, Di Ferreira, Marcos Lessa, Waldonys, Luís Marcelo e Gabriel, Gustavo Serpa, Paulo José Benevides, Marcinho, Paulinha Ravett e Vicente Nery.

Além disso, a festa terá um perfil descentralizado, que contará com polos em Messajana e no Conjunto Ceará, com apresentações de Xand Avião, Taty Girl, Seu Desejo e Natanzinho Lima.

As quatro atrações também se apresentarão no Aterro. Segundo a secretária de Turismo, Denise Carrá, a expectativa é a de que a celebração no dia 31 deve atrair 1,5 milhão de pessoas para o Aterro da Praia de Iracema. “O Réveillon de Fortaleza é uma das maiores vitrines do nosso destino. Com essa edição especial, esperamos atrair ainda mais visitantes e gerar oportunidades para milhares de fortalezenses”.

“Promoveremos uma grande festa gratuita e aberta ao público, com dois dias de comemoração e atrações de nomes locais e nacionais. Entre os artistas confirmados, garantimos que o sucesso do Réveillon chegue a diferentes regiões da cidade, como os bairros Conjunto Ceará e Messejana”, destacou o prefeito Evandro Leitão.

