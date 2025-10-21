Réveillon 2026: Prefeitura de Fortaleza confirma Wesley Safadão, Seu Jorge, Luan Santana e mais atrações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Confira os nomes que estarão na festa que marca o início das comemorações dos 300 anos da capital do Ceará e os polos que estarão disponíveis

Clique aqui e escute a matéria

Um dos momentos mais aguardados do ano chegou! A Prefeitura de Fortaleza revelou nesta segunda-feira (20), os nomes confirmados para o Réveillon 2026.

O show da virada marcará o início das comemorações pelos 300 anos da capital do Ceará, com programação gratuita nos dias 30 e 31 de dezembro.

Atrações do Réveillon 2026 em Fortaleza

Entre as principais atrações, confirmadas pelo prefeito Evandro Leitão, estão: Luan Santana, Bruno e Marrone, Matuê, Wesley Safadão, Paralamas do Sucesso, Claudia Leitte, Seu Jorge, Transacionais, Belinho, Vanessa a Cantora, Dipas, Gabi Nunes, Nayra Costa, Di Ferreira, Marcos Lessa, Waldonys, Luís Marcelo e Gabriel, Gustavo Serpa, Paulo José Benevides, Marcinho, Paulinha Ravett e Vicente Nery.

Leia Também Causa da morte de Diane Keaton é revelada

Além disso, a festa terá um perfil descentralizado, que contará com polos em Messajana e no Conjunto Ceará, com apresentações de Xand Avião, Taty Girl, Seu Desejo e Natanzinho Lima.

As quatro atrações também se apresentarão no Aterro. Segundo a secretária de Turismo, Denise Carrá, a expectativa é a de que a celebração no dia 31 deve atrair 1,5 milhão de pessoas para o Aterro da Praia de Iracema. “O Réveillon de Fortaleza é uma das maiores vitrines do nosso destino. Com essa edição especial, esperamos atrair ainda mais visitantes e gerar oportunidades para milhares de fortalezenses”.

“Promoveremos uma grande festa gratuita e aberta ao público, com dois dias de comemoração e atrações de nomes locais e nacionais. Entre os artistas confirmados, garantimos que o sucesso do Réveillon chegue a diferentes regiões da cidade, como os bairros Conjunto Ceará e Messejana”, destacou o prefeito Evandro Leitão.