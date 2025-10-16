Samyra Show inicia nova era no forró com gravação de DVD na Paraíba: “Renovar sem perder a essência”
Samyra Show se prepara para um novo momento que promete trazer o significado de nova fase em sua carreira, com a gravação de seu mais novo DVD, que acontecerá nesta quinta-feira (16), no Parque Maria da Luz, em Campina Grande, na Paraíba.
A cantora, de 41 anos, que é uma das vozes femininas mais potentes do forró contemporâneo, promete trazer um projeto que reúne os clássicos, com toques de outros ritmos, como o pop, revelando um lado mais autêntico e atual da artista.
“Renovar sem perder a essência”
Em entrevista exclusiva ao Observatório dos Famosos, Samyra Show contou que a produção é uma oportunidade de revisitar o forró que marcou sua geração, mas com uma nova roupagem. “Estou feliz, vivendo uma nova fase com Luan Promoções como parceiro e toda essa emoção se reflete no palco! Eu quis revisitar o forró que embala tantos momentos, mas trazendo uma nova roupagem, mais atual. Quero mostrar, mais uma vez, o quanto se dá para se renovar sem perder a essência”, afirma.
O repertório do DVD, inclusive, promete agradar tanto aos fãs de longa data quanto ao público que ainda a conhecerá. “Eu respeito à base, tudo parte do forró. Mesmo quando a gente traz um toque de pop, um arranjo diferente, o coração da música continua o mesmo. É uma forma de dar nova vida a algo que já é especial”, explica.
Para ampliar esse objetivo de alcance nacional, o projeto audiovisual contará com participações de artistas que estão em destaque na cena, como Mano Walter, Priscila Senna, Léo Foguete e Iguinho e Lulinha. Para Samyra, mesmo que o projeto seja um presente para seus admiradores, também é pensado para estes novos públicos. “Esse DVD é pra todo mundo que ama música boa, tem o jeitinho do nordeste, mas fala com o Brasil inteiro”, diz.
Em reflexão sobre o mercado musical competitivo, a cantora enfatiza que a autenticidade é o que virá de diferencial neste trabalho. “Sinceramente? A verdade. Eu acredito que quando a gente faz algo com alma, o público sente. Esse DVD é um trabalho feito com o coração, com a intenção de representar toda uma geração que viveu intensamente esse forró”, ressalta.
Acerca dos planos para essa nova etapa, a artista pontua que seu objetivo é sempre tocar o coração do público e valorizar as raízes da música nordestina. “Estou vivendo um momento muito especial! Tem muita coisa legal para acontecer, mas meu objetivo é sempre tocar o coração das pessoas, divertir o público e levar o forró cada vez mais longe, mostrando o quanto esse ritmo é potente e atual”, conclui Samyra Show.
