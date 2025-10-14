Lembra dele? Ex-galã de ‘Malhação’ fala sobre volta à TV após pausa na carreira
Alex Gomes, que ficou conhecido por interpretar TDB em Malhação (2004), está de volta às atividades, e passou a integrar o elenco da quinta temporada da série Arcanjo Renegado, do Globoplay.
Em entrevista ao jornal Extra, o artista detalhou os motivos pelo qual havia decidido realizar um afastamento das telinhas. De lá pra cá, ele se dedicou entre a vida artística e o comando de uma empresa de transporte executivo de luxo criada com sua mulher.
“Eu me afastei da carreira artística porque a rotina é muito inconstante. Quando resolvemos ter um filho, criamos a empresa para ter uma renda que não dependesse de um contrato”, detalhou o ex-galã de Malhação. Além da série do Globoplay, Alex Gomes também no elenco da peça Zero Grau.
“Estava com saudades dessa movimentação de câmeras, de tanta gente trabalhando junta. Voltei para a arte porque eu nunca saí dela, na verdade. Eu amo atuar, amo dar vida a outros personagens”, celebrou o ator e empresário.
