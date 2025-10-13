fechar
Dudu Camargo surge sem cueca em A Fazenda 17 e protagoniza nude

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 13/10/2025 às 19:02
O apresentador Dudu Camargo, participante de A Fazenda 17, voltou a ser assunto nas redes sociais após um momento inesperado no reality rural da Record. Enquanto usava um roupão dentro da sede, o ex-comandante do Primeiro Impacto acabou se descuidando diante das câmeras, o que gerou um breve incidente exibido ao público.

No caso, embora estivesse usando roupão, ele estava sem cueca e, ao movimentar as pernas, ficou com suas partes íntimas totalmente expostas. A cena durou apenas alguns segundos, mas foi o bastante para repercutir entre os internautas, que comentaram o episódio com humor e surpresa.

Dudu Camargo surge sem cueca em A Fazenda 17 e protagoniza nude (Foto: Reprodução/Record)

As reações tomaram conta do X (antigo Twitter), onde o nome de Dudu Camargo rapidamente figurou entre os assuntos mais mencionados. O nude foi publicado pelo perfil @FlagrasReality2 e outras páginas.

Conhecido por seu comportamento polêmico dentro e fora do programa, o apresentador tem se destacado em A Fazenda 17 tanto pelas brincadeiras quanto por momentos de descontração que dividem opiniões.

Confira algumas reações:

