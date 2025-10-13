Dudu Camargo surge sem cueca em A Fazenda 17 e protagoniza nude

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O apresentador Dudu Camargo, participante de A Fazenda 17, voltou a ser assunto nas redes sociais após um momento inesperado no reality rural da Record. Enquanto usava um roupão dentro da sede, o ex-comandante do Primeiro Impacto acabou se descuidando diante das câmeras, o que gerou um breve incidente exibido ao público.

No caso, embora estivesse usando roupão, ele estava sem cueca e, ao movimentar as pernas, ficou com suas partes íntimas totalmente expostas. A cena durou apenas alguns segundos, mas foi o bastante para repercutir entre os internautas, que comentaram o episódio com humor e surpresa.

Dudu Camargo surge sem cueca em A Fazenda 17 e protagoniza nude (Foto: Reprodução/Record)

As reações tomaram conta do X (antigo Twitter), onde o nome de Dudu Camargo rapidamente figurou entre os assuntos mais mencionados. O nude foi publicado pelo perfil @FlagrasReality2 e outras páginas.

Conhecido por seu comportamento polêmico dentro e fora do programa, o apresentador tem se destacado em A Fazenda 17 tanto pelas brincadeiras quanto por momentos de descontração que dividem opiniões.

Confira algumas reações: