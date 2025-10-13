Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Karol Cavalcante, que acusa o jogador de futebol David Luiz, fez novas revelações acerca do drama vivido, em entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, exibida neste último domingo (12).

Na ocasião, a modelo cearense desabafou sobre a situação com o zagueiro do Pafos FC. “Recebi a conclusão da investigação pela imprensa. Foi um choque! Me senti totalmente injustiçada, porque estou lutando para que a verdade venha à tona”, iniciou.

Karol reforçou que David Luiz a teria procurado no Instagram, iniciado o contato e passou a demonstrar um comportamento controlador. “Ele dizia que era casado só de aparências. Achei que poderia virar um relacionamento real, mas as coisas mudaram”, disse.

“Quero que ele pague”

“Eu fiquei com medo de denunciar e não acontecer nada com ele, e acontecer comigo”, relatou Cavalcante. Segundo ela, o celular usado para registrar as provas teria sido apreendido e acessado indevidamente pela polícia antes de nova perícia. “Eu só quero justiça. Quero que seja esclarecido o que realmente aconteceu e que ele pague pelo que fez”, concluiu.

O post Modelo fala sobre caso com David Luiz e diz ter sido injustiçada: “Quero que ele pague” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.