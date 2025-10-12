Virginia afirma que beijou apenas uma pessoa após término

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em seu programa no SBT, Virginia Fonseca revela ter beijado apenas uma pessoa após separação de Zé Felipe e comenta fim do affair com Vini Jr.

Clique aqui e escute a matéria

Virginia Fonseca, de 26 anos, contou em seu programa Sabadou, do SBT, que beijou apenas uma pessoa desde o fim do casamento com Zé Felipe, de 27, em maio deste ano. A revelação foi feita durante a gravação de 23 de setembro, segundo informou a assessoria da apresentadora à Quem, mas o episódio só foi ao ar no último sábado (11) - após o término de seu breve romance com o jogador Vini Jr., de 25 anos.

Durante o bate-papo, a convidada Giovanna Chaves perguntou se Virginia havia tido “contatinhos” desde que ficou solteira. A influenciadora respondeu sem rodeios: “Só tem um. Depois que fiquei solteira, beijei uma pessoa só. E é só um mesmo”, disse.

Na época da gravação, Virginia vivia um affair com o atacante do Real Madrid e chegou a viajar três vezes para Madri em menos de um mês para encontrá-lo. No entanto, o envolvimento chegou ao fim poucos dias depois, quando vazaram prints de conversas entre o jogador e a modelo Day Magalhães, de 26 anos.

Em nota à Quem, a assessoria de Virginia confirmou o término e esclareceu que os dois não chegaram a ter um relacionamento sério. “Eles estavam se conhecendo melhor. Virginia nunca soube das interações do jogador com outras mulheres. Sendo assim, cada um seguirá seu caminho”, informou.

A modelo brasileira, que vive na Itália, assumiu ter sido responsável pela divulgação das conversas. Em entrevista à Quem, Day explicou o motivo: “Ele postou um vídeo com ela e, em seguida, me chamou para fazer uma chamada de vídeo. Achei errado”, declarou.