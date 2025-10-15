Quem foi Felipe Selau, ator de ‘Malhação’, que foi encontrado morto em São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Felipe Selau, de 31 anos, conhecido por interpretar o personagem Paulo Tiago na temporada de Malhação: Sonhos (2014), foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo, nesta última terça-feira (14).

A confirmação foi feita pela irmã do artista, a jogadora de futebol Priscila Back Selau, que desabafou nas redes sociais. Segundo ela, colegas de trabalho estranharam o sumiço do rapaz e tentaram contato, mas sem sucesso.

No local, foram encontrados antidepressivos, e a perícia policial foi acionada. A causa da morte de Felipe Selau ainda não foi divulgada.

Mas afinal, quem foi Felipe Selau?

O ator ficou conhecido do grande público ao integrar o elenco da 22ª temporada de Malhação, transmitida entre 2014 e 2015. Além da atuação, ele também participou da 6ª temporada do MasterChef Brasil, exibida pela Band durante a pandemia.

Em 2019, o ator chegou à etapa final das seletivas, e surgiu nos dois primeiros episódios da edição vencida por Rodrigo Massoni. Além da televisão, Felipe também se destacou no cinema independente. Ao longo dos últimos anos, ele se afastou das telas e passou a atuar como produtor executivo da marca de óculos Chilli Beans, utilizando o nome artístico Felipe Céu.

