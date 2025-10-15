fechar
Ator Felipe Selau, ex-Malhação, é encontrado morto e comove a web

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/10/2025 às 7:05
Felipe Selau, ator e produtor, que marcou presença no seriado Malhação, em 2013, foi encontrado morto em seu apartamento, em São Paulo. A informação só veio à tona por intermédio da irmã dele, Priscila Back, jogadora do Cruzeiro, que fez um forte desabafo em seu perfil na rede social.

“No domingo (12), minha mãe já não conseguiu mais falar com ele. Nem chegavam mais mensagens, nem ligação. Ontem [segunda-feira, 13], minha mãe mandou mensagem perguntando se eu tinha notícia do Fê. Eu sempre via no Insta quando ele via umas coisas e tal, só que dessa vez não tinha nada”, começou ela.

“Mandei mensagem para a recepcionista do apartamento dele. Ela disse que não tinha visto ele o dia inteiro. Aí pedi para ela subir no quarto e bater na porta para ver se ele respondia. Ela foi, bateu e disse que alguém perguntou quem era. Então, ela saiu para não incomodar. Pensei: ‘se ele respondeu, é porque está bem’. Aí fui dormir. Mas hoje a gente acordou e continuava sem resposta. Chamamos um chaveiro. Ele entrou e não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído atrás dela”, prosseguiu.

No depoimento, Priscila revelou que foram encontrados antidepressivos no apartamento. “Fizeram a perícia. Encontraram algumas coisas lá no apartamento dele, inclusive antidepressivo. Só que não sei o que aconteceu, porque se a recepcionista ouviu alguém perguntando quem era, a gente não entende o que realmente aconteceu”, disse.

Amigos do ator lamentam nas redes sociais

Em seu perfil nas redes sociais, muitos internautas se mostraram perplexos com a notícia. “Eu vou morrer de saudade”, “Eu não acredito”, “Descanse em paz”, “E seu astral e seu amor pelo próximo farão muita falta. Descanse em paz Fe”, foram alguns comentários.

