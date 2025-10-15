Após gravar DVD pelos 18 anos de carreira, Luan Santana apresenta turnê "Ao Vivo na Lua" no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Show da tour "Ao Vivo na Lua" acontece na área externa do Centro de Convenções, com venda de ingressos presencial ou on-line; saiba tudo.

Luan Santana se prepara para mais um momento marcante de sua trajetória. Após apresentação especial que celebra seus 18 anos de carreira, o cantor chega a Pernambuco no dia 22 de novembro com a turnê “Ao Vivo na Lua”, na área externa do Centro de Convenções.

Show de Luan Santana traz repertório de sucessos

O show de Luan Santana na capital pernambucana acontece pouco depois da gravação do DVD “Registro Histórico”, projeto que celebra 18 anos de carreira. As apresentações acontecem na Arena da Baixada, com um palco 360º e uma proposta de imersão completa, reunindo fãs de todo o país em uma experiência inédita.

O público pernambucano poderá reviver essa energia no encontro com o artista no dia 22. A apresentação mistura músicas, luzes, efeitos especiais e um cenário futurista, com a proposta de transportar o público para uma verdadeira viagem fora da Terra. No repertório, Luan revisita clássicos como “Meteoro”, “Te Esperando”, “Escreve Aí”, “Cê Topa” e “Quando a Bad Bater”, além de sucessos mais recentes como “Meio Termo”, “Abalo Emocional” e “Morena”.

A noite ainda contará com apresentações de Lipe Lucena e Ralk, completando o line-up de uma das noites mais aguardadas do ano.

Com produção local da Festa Cheia Produções, os ingressos estão à venda a partir de R$ 90, no site da Bilheteria Digital, no quiosque da plataforma no Shopping Recife e nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna.







