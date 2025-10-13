Teatro Mágico desembarca no Recife com turnê O Reencontro
Nova turnê reúne a formação da banda para show na Concha Acústica na UFPE; os ingressos estão disponíveis online a partir de R$ 100.
Após um período de pausa, O Teatro Mágico retorna aos palcos! Fundada em 2003, a banda marcou o Brasil com sua mistura de música, poesia e performance teatral.
Em outubro, a turnê Reencontro passa por cinco cidades, com parada no Recife (PE) no dia 17 de outubro, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), às 20h.
Turnê O Reecontro 2025 tem ingressos vendidos online
Com letras que falam de amor, esperança, reflexão e transformação, O Teatro Mágico deixou uma marca considerável na cena musical brasileira. O retorno do grupo promete novas ideias e energias renovadas, com inovações e reflexões sobre o momento atual.
No repertório, são esperados alguns dos maiores sucessos do repertório da banda, além de novas composições.
Os ingressos partem de R$ 100 (meia-entrada) e R$ 200 (inteira) e chegam a R$ 600,00 para o FreePass, pacote que dá direito a benefícios como entrada antecipada, acesso à passagem de som e box com produtos exclusivos da lojinha da banda.
As vendas estão disponíveis no site oficial ingressomagico.com.
Serviço
Turnê O Reencontro - O Teatro Mágico, no Recife (PE)
Local: Concha Acústica (CCEE)
Endereço: Av. Prof. Moraes Rego, 1235 Cidade Universitária, Recife - PE CEP: 50670-901 - Recife - PE
Abertura das Portas: 19h00
Início do Evento: 20h00
Classificação: +18
