Recife e Holanda unem forças para enfrentar os impactos da elevação do mar
O workshop Recife Exchanges Netherlands (RxN) acontece entre os dias 13 a 17 de outubro e promete reunir diversos especialistas para debater a crise
Clique aqui e escute a matéria
De 13 a 17 de outubro, o workshop Recife Exchanges Netherlands (RxN)- Projetando para os extremos - Adaptação à elevação do nível dos oceanos na cidade do Recife – Brasil vai reunir especialistas do Brasil e da Holanda no bairro do Recife para criar estratégias que tornem a capital pernambucana mais resiliente diante das mudanças climáticas e da elevação do nível dos oceanos.
O evento vai reunir profissionais e estudantes de arquitetura, urbanismo, oceanografia e áreas afins para propor soluções práticas de adaptação, mitigação e proteção diante da crise climática.
A iniciativa é fruto do projeto Recife Cidade Parque, parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Prefeitura do Recife, com apoio da Universidade Tecnológica de Delft (TU Delft), da Prefeitura de Haia, do IHE Delft Institute for Water Education (Unesco) e da plataforma PortCityFutures.
Entre os nomes confirmados estão os especialistas holandeses Jean-Paul Corten e Martijn Oosterhuis, da Agência de Patrimônio Cultural dos Países Baixos, e Mila Avellar, do UNESCO IHE Delft. A coordenação é do professor Roberto Montezuma, da UFPE.
Colaboração que atravessa o tempo
O RxN é o mais recente capítulo de uma cooperação que já dura mais de uma década entre o Recife e os Países Baixos. Desde 2011, o intercâmbio entre pesquisadores, estudantes e gestores públicos tem resultado em propostas que buscam transformar a cidade e adaptá-la aos desafios climáticos.
A primeira edição, Recife Exchange Amsterdam (RXA), marcou o início dessa trajetória e apresentou uma visão simbólica do Recife como uma “Árvore D’Água”, cuja estrutura urbana é moldada por rios, canais e pelo mar. Essa metáfora inspirou o conceito de cidade-parque, que orienta boa parte das ações atuais.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Nos anos seguintes, outras edições aprofundaram a parceria, com destaque para o Recife Exchange Holland (2019), voltado à revitalização da Ilha de Antônio Vaz, e o Recife Exchange Netherlands (2021), realizado de forma virtual, que resultou na Carta do Recife do futuro para o Recife do presente.
Esse documento simbolizou o compromisso da cidade com um desenvolvimento urbano sustentável e inspirado por soluções naturais.
Desafios compartilhados, soluções conjuntas
Recife e Haia possuem muito em comum: ambas nasceram à beira-mar, são cortadas por canais e enfrentam riscos diretos decorrentes da elevação dos oceanos. A capital pernambucana, considerada a 16ª cidade mais vulnerável do mundo pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC/ONU, 2014), tem muito a aprender com as políticas holandesas de proteção contra enchentes e recuperação ambiental.
Durante o RxN 2025, o grupo de especialistas vai propor diretrizes de adaptação baseadas na valorização das águas urbanas, na preservação do patrimônio cultural e no redesenho da paisagem. Ao final, as ideias desenvolvidas serão apresentadas publicamente, contribuindo para a formulação de políticas urbanas.
O Recife Cidade Parque
O Recife Cidade Parque é uma proposta de reinvenção urbana que busca transformar a capital em uma cidade-parque até 2037, ano em que completará 500 anos.
O plano aposta na criação de uma cidade azul-verde, reconectando o ambiente urbano com a natureza e priorizando áreas livres, vegetadas e permeáveis.
Além de reduzir enchentes e ilhas de calor, o projeto promove espaços coletivos e inclusivos, onde a população possa conviver, circular e se reconectar com os rios e o mar.
- Evento: Recife Exchanges Netherlands (RxN) – Projetando para os extremos – Adaptação à elevação do nível dos oceanos na cidade do Recife – Brasil
- Data: 13 a 17 de outubro de 2025
- Local: Apolo 235 – Rua do Apolo, 235, Bairro do Recife, PE