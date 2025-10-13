fechar
Agenda | Notícia

Recife e Holanda unem forças para enfrentar os impactos da elevação do mar

O workshop Recife Exchanges Netherlands (RxN) acontece entre os dias 13 a 17 de outubro e promete reunir diversos especialistas para debater a crise

Por Bianca Tavares Publicado em 13/10/2025 às 11:20
Imagem de Panorama do Recife
Imagem de Panorama do Recife - iStock

Clique aqui e escute a matéria

De 13 a 17 de outubro, o workshop Recife Exchanges Netherlands (RxN)- Projetando para os extremos - Adaptação à elevação do nível dos oceanos na cidade do Recife – Brasil vai reunir especialistas do Brasil e da Holanda no bairro do Recife para criar estratégias que tornem a capital pernambucana mais resiliente diante das mudanças climáticas e da elevação do nível dos oceanos.

O evento vai reunir profissionais e estudantes de arquitetura, urbanismo, oceanografia e áreas afins para propor soluções práticas de adaptação, mitigação e proteção diante da crise climática.

A iniciativa é fruto do projeto Recife Cidade Parque, parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Prefeitura do Recife, com apoio da Universidade Tecnológica de Delft (TU Delft), da Prefeitura de Haia, do IHE Delft Institute for Water Education (Unesco) e da plataforma PortCityFutures.

Leia Também

Entre os nomes confirmados estão os especialistas holandeses Jean-Paul Corten e Martijn Oosterhuis, da Agência de Patrimônio Cultural dos Países Baixos, e Mila Avellar, do UNESCO IHE Delft. A coordenação é do professor Roberto Montezuma, da UFPE.

Colaboração que atravessa o tempo

O RxN é o mais recente capítulo de uma cooperação que já dura mais de uma década entre o Recife e os Países Baixos. Desde 2011, o intercâmbio entre pesquisadores, estudantes e gestores públicos tem resultado em propostas que buscam transformar a cidade e adaptá-la aos desafios climáticos.

A primeira edição, Recife Exchange Amsterdam (RXA), marcou o início dessa trajetória e apresentou uma visão simbólica do Recife como uma “Árvore D’Água”, cuja estrutura urbana é moldada por rios, canais e pelo mar. Essa metáfora inspirou o conceito de cidade-parque, que orienta boa parte das ações atuais.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Nos anos seguintes, outras edições aprofundaram a parceria, com destaque para o Recife Exchange Holland (2019), voltado à revitalização da Ilha de Antônio Vaz, e o Recife Exchange Netherlands (2021), realizado de forma virtual, que resultou na Carta do Recife do futuro para o Recife do presente.

Esse documento simbolizou o compromisso da cidade com um desenvolvimento urbano sustentável e inspirado por soluções naturais.

Desafios compartilhados, soluções conjuntas

Recife e Haia possuem muito em comum: ambas nasceram à beira-mar, são cortadas por canais e enfrentam riscos diretos decorrentes da elevação dos oceanos. A capital pernambucana, considerada a 16ª cidade mais vulnerável do mundo pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC/ONU, 2014), tem muito a aprender com as políticas holandesas de proteção contra enchentes e recuperação ambiental.

Durante o RxN 2025, o grupo de especialistas vai propor diretrizes de adaptação baseadas na valorização das águas urbanas, na preservação do patrimônio cultural e no redesenho da paisagem. Ao final, as ideias desenvolvidas serão apresentadas publicamente, contribuindo para a formulação de políticas urbanas.

O Recife Cidade Parque

O Recife Cidade Parque é uma proposta de reinvenção urbana que busca transformar a capital em uma cidade-parque até 2037, ano em que completará 500 anos.

O plano aposta na criação de uma cidade azul-verde, reconectando o ambiente urbano com a natureza e priorizando áreas livres, vegetadas e permeáveis.

Além de reduzir enchentes e ilhas de calor, o projeto promove espaços coletivos e inclusivos, onde a população possa conviver, circular e se reconectar com os rios e o mar.

  • Evento: Recife Exchanges Netherlands (RxN) – Projetando para os extremos – Adaptação à elevação do nível dos oceanos na cidade do Recife – Brasil
  • Data: 13 a 17 de outubro de 2025
  • Local: Apolo 235 – Rua do Apolo, 235, Bairro do Recife, PE

Leia também

Sergio Marone mostra barriga trincada em selfie e web se anima: ‘Delícia’
Morro de São Paulo

Sergio Marone mostra barriga trincada em selfie e web se anima: ‘Delícia’
Lideranças criticam Nobel da Paz para María Corina
VENEZUELA

Lideranças criticam Nobel da Paz para María Corina

Compartilhe

Tags