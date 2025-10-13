Recife e Holanda unem forças para enfrentar os impactos da elevação do mar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O workshop Recife Exchanges Netherlands (RxN) acontece entre os dias 13 a 17 de outubro e promete reunir diversos especialistas para debater a crise

De 13 a 17 de outubro, o workshop Recife Exchanges Netherlands (RxN)- Projetando para os extremos - Adaptação à elevação do nível dos oceanos na cidade do Recife – Brasil vai reunir especialistas do Brasil e da Holanda no bairro do Recife para criar estratégias que tornem a capital pernambucana mais resiliente diante das mudanças climáticas e da elevação do nível dos oceanos.

O evento vai reunir profissionais e estudantes de arquitetura, urbanismo, oceanografia e áreas afins para propor soluções práticas de adaptação, mitigação e proteção diante da crise climática.

A iniciativa é fruto do projeto Recife Cidade Parque, parceria entre a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Prefeitura do Recife, com apoio da Universidade Tecnológica de Delft (TU Delft), da Prefeitura de Haia, do IHE Delft Institute for Water Education (Unesco) e da plataforma PortCityFutures.

Entre os nomes confirmados estão os especialistas holandeses Jean-Paul Corten e Martijn Oosterhuis, da Agência de Patrimônio Cultural dos Países Baixos, e Mila Avellar, do UNESCO IHE Delft. A coordenação é do professor Roberto Montezuma, da UFPE.

Colaboração que atravessa o tempo

O RxN é o mais recente capítulo de uma cooperação que já dura mais de uma década entre o Recife e os Países Baixos. Desde 2011, o intercâmbio entre pesquisadores, estudantes e gestores públicos tem resultado em propostas que buscam transformar a cidade e adaptá-la aos desafios climáticos.

A primeira edição, Recife Exchange Amsterdam (RXA), marcou o início dessa trajetória e apresentou uma visão simbólica do Recife como uma “Árvore D’Água”, cuja estrutura urbana é moldada por rios, canais e pelo mar. Essa metáfora inspirou o conceito de cidade-parque, que orienta boa parte das ações atuais.

Nos anos seguintes, outras edições aprofundaram a parceria, com destaque para o Recife Exchange Holland (2019), voltado à revitalização da Ilha de Antônio Vaz, e o Recife Exchange Netherlands (2021), realizado de forma virtual, que resultou na Carta do Recife do futuro para o Recife do presente.

Esse documento simbolizou o compromisso da cidade com um desenvolvimento urbano sustentável e inspirado por soluções naturais.

Desafios compartilhados, soluções conjuntas

Recife e Haia possuem muito em comum: ambas nasceram à beira-mar, são cortadas por canais e enfrentam riscos diretos decorrentes da elevação dos oceanos. A capital pernambucana, considerada a 16ª cidade mais vulnerável do mundo pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC/ONU, 2014), tem muito a aprender com as políticas holandesas de proteção contra enchentes e recuperação ambiental.

Durante o RxN 2025, o grupo de especialistas vai propor diretrizes de adaptação baseadas na valorização das águas urbanas, na preservação do patrimônio cultural e no redesenho da paisagem. Ao final, as ideias desenvolvidas serão apresentadas publicamente, contribuindo para a formulação de políticas urbanas.

O Recife Cidade Parque

O Recife Cidade Parque é uma proposta de reinvenção urbana que busca transformar a capital em uma cidade-parque até 2037, ano em que completará 500 anos.

O plano aposta na criação de uma cidade azul-verde, reconectando o ambiente urbano com a natureza e priorizando áreas livres, vegetadas e permeáveis.

Além de reduzir enchentes e ilhas de calor, o projeto promove espaços coletivos e inclusivos, onde a população possa conviver, circular e se reconectar com os rios e o mar.