Feira de Trabalhabilidade oferece palestras, capacitação e vagas de emprego no Grande Recife
Evento gratuito ocorre em quatro cidades da Região Metropolitana e contará com estandes de empresas parceiras para recebimento de currículos
Por
JC
Publicado em 13/10/2025 às 10:23
Clique aqui e escute a matéria
O Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) promove, de 14 a 17 de outubro, a Feira de Trabalhabilidade 2025.2, evento que realizará palestras, oficinas, capacitações, consultoria de carreira, orientação para entrevistas e elaboração de currículos para ajudar a entrada de trabalhadores no mercado de trabalho.
A ação é aberta ao público e oferecerá programação nos turnos da manhã, tarde e noite, nas unidades do Recife, Olinda, Paulista e Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.
Durante o evento, empresas parceiras vão receber currículos para vagas de emprego e estágio. Também haverá cadastro direto na plataforma Peixe30, que reúne mais de seis mil vagas disponíveis.
Cerca de 45 empresas confirmaram presença, entre elas Avon, O Boticário, Espaço Laser, Natura, Chilli Beans, CIEE, IEL, Instituto do Autismo, Academia Arena Fitness e Viana e Moura Construções.
A participação é livre, sem necessidade de inscrição prévia. A programação pode ser consultada pelo WhatsApp do Núcleo de Trabalhabilidade, pelo telefone (81) 3412-6237.
Confira a agenda
Uninassau Recife
- Unidade Caxangá: 14/10 — noite, 19h às 22h — Av. Joaquim Ribeiro, 1080
- Unidade Graças: 14/10 — manhã e noite, 9h às 11h e 18h às 20h — Rua Joaquim Nabuco, 778, Bloco C
- Unidade Boa Viagem: 16/10 — 9h às 20h — Rua Jonathas de Vasconcelos, 316
Uninassau Olinda
- 16/10 — manhã, 8h às 12h — Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada
Uninassau Paulista
- 14/10 — manhã, 9h às 12h — Av. Sen. Salgado Filho, s/n, Centro
Uninassau Costa Dourada (Cabo de Santo Agostinho)
- 14/10 — manhã, 9h às 12h — PE-060, Rosário