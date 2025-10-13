Feira de Trabalhabilidade oferece palestras, capacitação e vagas de emprego no Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento gratuito ocorre em quatro cidades da Região Metropolitana e contará com estandes de empresas parceiras para recebimento de currículos

Clique aqui e escute a matéria

O Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) promove, de 14 a 17 de outubro, a Feira de Trabalhabilidade 2025.2, evento que realizará palestras, oficinas, capacitações, consultoria de carreira, orientação para entrevistas e elaboração de currículos para ajudar a entrada de trabalhadores no mercado de trabalho.

A ação é aberta ao público e oferecerá programação nos turnos da manhã, tarde e noite, nas unidades do Recife, Olinda, Paulista e Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Durante o evento, empresas parceiras vão receber currículos para vagas de emprego e estágio. Também haverá cadastro direto na plataforma Peixe30, que reúne mais de seis mil vagas disponíveis.

Cerca de 45 empresas confirmaram presença, entre elas Avon, O Boticário, Espaço Laser, Natura, Chilli Beans, CIEE, IEL, Instituto do Autismo, Academia Arena Fitness e Viana e Moura Construções.

A participação é livre, sem necessidade de inscrição prévia. A programação pode ser consultada pelo WhatsApp do Núcleo de Trabalhabilidade, pelo telefone (81) 3412-6237.

Confira a agenda

Uninassau Recife



Unidade Caxangá: 14/10 — noite, 19h às 22h — Av. Joaquim Ribeiro, 1080

Unidade Graças: 14/10 — manhã e noite, 9h às 11h e 18h às 20h — Rua Joaquim Nabuco, 778, Bloco C

Unidade Boa Viagem: 16/10 — 9h às 20h — Rua Jonathas de Vasconcelos, 316

Uninassau Olinda

16/10 — manhã, 8h às 12h — Rua Carmelita Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada

Uninassau Paulista

14/10 — manhã, 9h às 12h — Av. Sen. Salgado Filho, s/n, Centro

Uninassau Costa Dourada (Cabo de Santo Agostinho)