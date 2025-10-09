UNINASSAU Recife conquista seis medalhas nos primeiros dias dos JUBs 2025
Instituição soma ouro, quatro pratas e um bronze nas modalidades de taekwondo, judô e jiu-jítsu em Natal (RN), onde acontece a competição
A UNINASSAU Recife começou com o pé direito sua participação nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025, realizados em Natal, no Rio Grande do Norte.
Logo no primeiro dia de competições, os estudantes-atletas da Instituição conquistaram seis medalhas, sendo um ouro, quatro pratas e um bronze. As conquistas vieram nas modalidades taekwondo, judô e jiu-jítsu.
No taekwondo, destaque para Vinny Matheus, campeão da categoria -68kg, que venceu mesmo após sofrer uma lesão no tornozelo durante o segundo round.
“Eu tinha claro que não ia desistir. Usei o tempo para me concentrar de novo e manter o foco. Foi uma luta difícil, mas a vontade de vencer falou mais alto”, contou o atleta, emocionado.
A equipe ainda garantiu duas pratas, com Saulo Silva (-63kg) e Aristides Rodrigues (-74kg), além de um bronze com Lucas Wilky (+87kg).
O técnico Victor Matheus celebrou o resultado e já projeta novos desafios. “Foi um resultado excepcional. Tivemos três atletas nas finais e um campeão. Nossa meta agora é ampliar o número de títulos e buscar vagas em competições internacionais”, afirmou.
No judô, Gabriel Nagai conquistou a prata na categoria meio leve (-66kg). O atleta destacou a importância do apoio da Instituição para seu desempenho.
“A UNINASSAU me deu a oportunidade de seguir no esporte com a bolsa-atleta. Já vivi altos e baixos, mas estar novamente no pódio é uma sensação incrível”, disse.
Fechando o primeiro dia de conquistas, Isabely Gomes, do jiu-jítsu, levou a medalha de prata na categoria meio-pesado (-74kg, faixa azul/roxa).
“Essa medalha representa todas as batalhas diárias que enfrento, dentro e fora do tatame. É a realização de um sonho e um orgulho poder representar a UNINASSAU”, afirmou.
Os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) 2025 recebem cerca de 6.500 participantes de inúmeras instituições dos 27 estados. Os atletas disputam em 22 modalidades ao longo de duas semanas de competição.
Elas são: basquete x1, futebol eletrônico, handebol, jiu-jitsu, judô, League Of Legends, taekwondo, Valorant, voleibol, xadrez, acadêmico, basquetebol, Brawl Stars, cheerleading, Counter Strike, futsal, Free Fire, karatê, natação, natação paradesportiva, tiro com arco e wrestling.
Investimento
A Ser Educacional investe no setor de esportes universitários oferecendo bolsas de até 100% e possui mais de 4.000 alunos bolsistas.
Vale ressaltar que a instituição é heptacampeã do Troféu Eficiência da CBDU (2010, 2012, 2014, 2021, 2022, 2023 e 2024). Na edição do JUBs do ano passado, a Companhia conquistou 110 medalhas.