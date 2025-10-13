Pernambuco Centro de Convenções divulga agenda de outubro com shows, feiras e grandes encontros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De Anavitória a Cláudia Leitte, passando por Cortella e Rafael Portugal, o mês de outubro será intenso no Pernambuco Centro de Convenções (CECON)

O Pernambuco Centro de Convenções (CECON) entra em outubro com uma agenda cheia de atrações que unem arte, conhecimento, esporte e inovação.

O espaço, localizado em Olinda, promete uma programação animada no Teatro Guararapes e no Pavilhão de Exposições.

Vamos conferir os eventos do mês?

Teatro Guararapes

Para o Teatro Guararapes, a agenda começa com o show da dupla Anavitória, nos dias 16 e 17 de outubro, com uma apresentação repleta de sucessos que marcaram a trajetória das duas, como Trevo (Tu), Pupila e Amarelo, Azul e Branco.

No dia 20, o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella conduz uma palestra inspiradora sobre propósito, ética e o sentido da vida. Conhecido por traduzir temas filosóficos para o cotidiano de forma acessível e provocante, Cortella deve atrair um público que anseia por reflexão e aprendizado.



Em 24 de outubro, Rafael Portugal traz o seu novo espetáculo de stand up para pernambuco, com um humor cotidiano e uma noite cheias de histórias para contar.

A cantora Adriana Calcanhotto revisita clássicos da MPB como Esquadros, Vambora e Devolva-me, em um espetáculo que une poesia, voz e violão, no dia 25 de outubro. E para finalizar a agenda do teatro, Cláudia Leitte sobe ao palco no dia 31, com uma apresentação que mistura axé, pop e muita dança.

Os ingressos para as apresentações estão disponíveis na plataforma Cecon Tickets.



Pavilhão de Exposições: literatura, medicina e fitness em foco



Imagem de evento no Pernambuco Centro de Convenções - Dani Maia

A programação começou com a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que seguiu até o dia 12 de outubro, com uma edição de sucesso que destacou a literatura nordestina e debates sobre temas contemporâneos, oferecendo uma estrutura moderna e espaços interativos para todas as idades.

Segundo Antônio Peçanha, CEO do CECON, “a Bienal é uma celebração da cultura, do pensamento e da diversidade. Este ano, o público encontra uma programação plural, que valoriza a literatura nordestina e dialoga com temas contemporâneos, além de uma estrutura totalmente renovada para acolher autores, editoras e leitores”.

De 17 a 19 de outubro, o espaço será tomado por energia e movimento com o Recifitness 2025, evento que une esporte, nutrição e bem-estar. Entre as atrações, estão a Batalha de Cross, a Batalha das Academias e palestras de nomes de peso como Renato Cariani. Workshops, competições e lançamentos de produtos também fazem parte da programação.

Encerrando o mês, de 22 a 24 de outubro, a HospitalMED 2025 reúne o setor médico-hospitalar em uma grande feira de tecnologia, gestão e inovação em saúde. O evento é referência nacional e deve atrair milhares de profissionais da área.



Para qual você está mais ansioso?