fechar
Agenda | Notícia

Recife recebe III Fórum Nacional de Umbanda do Norte e Nordeste

Encontro reunirá lideranças de todo o país nos dias 22 e 23 de novembro, com palestras, debates e apresentações abertas ao público

Por Bianca Tavares Publicado em 10/10/2025 às 8:26 | Atualizado em 10/10/2025 às 8:35
Imagem do evento de Fórum Nacional de Umbanda do Norte e Nordeste
Imagem do evento de Fórum Nacional de Umbanda do Norte e Nordeste - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A capital pernambucana será palco de um dos eventos mais importantes do calendário umbandista brasileiro. O III Fórum Nacional de Umbanda (FNU) do Norte e Nordeste acontece nos dias 22 e 23 de novembro, na Casa de São Lázaro, em Candeias, reunindo dirigentes e representantes religiosos de várias regiões do país.

Com o tema “Umbanda sem fronteiras – a importância da filosofia umbandista para a humanidade”, o encontro propõe uma reflexão sobre o papel social e espiritual da religião, discutindo caminhos para uma Umbanda mais atuante, inclusiva e conectada às transformações do mundo contemporâneo.

O evento

Divulgação
Imagem do evento de Fórum Nacional de Umbanda do Norte e Nordeste - Divulgação

Durante os dois dias de programação, o público poderá acompanhar palestras, rodas de diálogo e lançamentos que abordam temas como justiça climática, direitos legais das comunidades de axé, saúde mental nos terreiros e tecnologia voltada à espiritualidade, com a apresentação de um novo aplicativo de serviços para a comunidade umbandista.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Um dos momentos mais aguardados será o lançamento do livro “(Con)Vivência de Terreiro – Por onde a luz de um se torna a luz de todos”, do Mestre Kayarasera, seguido de uma palestra com o autor.

  • O Fórum também receberá representantes de estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

De acordo com Adriana B, mãe de santo, cantora, compositora e presidente do evento, o objetivo é difundir a Umbanda como filosofia de paz e fortalecer as lideranças religiosas. “O objetivo é difundir a Umbanda, fortalecer as lideranças, promover uma cultura de paz e estimular o enfrentamento à intolerância religiosa”, afirma.

As palestras e debates terão acesso restrito a dirigentes, mas no dia 23, a partir das 17h, o público poderá participar do encerramento, com show de humor do comediante Paulo Mansur e uma gira coletiva aberta, encerrando o encontro em clima de celebração e fé.

As inscrições para dirigentes ficam abertas até o preenchimento das vagas.

  • Já o público interessado na programação aberta deve se inscrever até 1º de novembro, pelo Instagram @forumnacionaldeumbanda. As vagas são limitadas e o acesso é gratuito.

Leia também

Hacklab Volante realiza última semana de atividades gratuitas no Recife
Agenda

Hacklab Volante realiza última semana de atividades gratuitas no Recife
Evipar marca presença na 4ª edição da ART.PE com o Jardins Life Center, novo marco de urbanismo e bem-estar em Recife
EVENTOS

Evipar marca presença na 4ª edição da ART.PE com o Jardins Life Center, novo marco de urbanismo e bem-estar em Recife

Compartilhe

Tags