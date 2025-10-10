Recife recebe III Fórum Nacional de Umbanda do Norte e Nordeste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encontro reunirá lideranças de todo o país nos dias 22 e 23 de novembro, com palestras, debates e apresentações abertas ao público

A capital pernambucana será palco de um dos eventos mais importantes do calendário umbandista brasileiro. O III Fórum Nacional de Umbanda (FNU) do Norte e Nordeste acontece nos dias 22 e 23 de novembro, na Casa de São Lázaro, em Candeias, reunindo dirigentes e representantes religiosos de várias regiões do país.

Com o tema “Umbanda sem fronteiras – a importância da filosofia umbandista para a humanidade”, o encontro propõe uma reflexão sobre o papel social e espiritual da religião, discutindo caminhos para uma Umbanda mais atuante, inclusiva e conectada às transformações do mundo contemporâneo.

Imagem do evento de Fórum Nacional de Umbanda do Norte e Nordeste - Divulgação

Durante os dois dias de programação, o público poderá acompanhar palestras, rodas de diálogo e lançamentos que abordam temas como justiça climática, direitos legais das comunidades de axé, saúde mental nos terreiros e tecnologia voltada à espiritualidade, com a apresentação de um novo aplicativo de serviços para a comunidade umbandista.

Um dos momentos mais aguardados será o lançamento do livro “(Con)Vivência de Terreiro – Por onde a luz de um se torna a luz de todos”, do Mestre Kayarasera, seguido de uma palestra com o autor.

O Fórum também receberá representantes de estados como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

De acordo com Adriana B, mãe de santo, cantora, compositora e presidente do evento, o objetivo é difundir a Umbanda como filosofia de paz e fortalecer as lideranças religiosas. “O objetivo é difundir a Umbanda, fortalecer as lideranças, promover uma cultura de paz e estimular o enfrentamento à intolerância religiosa”, afirma.

As palestras e debates terão acesso restrito a dirigentes, mas no dia 23, a partir das 17h, o público poderá participar do encerramento, com show de humor do comediante Paulo Mansur e uma gira coletiva aberta, encerrando o encontro em clima de celebração e fé.

As inscrições para dirigentes ficam abertas até o preenchimento das vagas.