Evipar marca presença na 4ª edição da ART.PE com o Jardins Life Center, novo marco de urbanismo e bem-estar em Recife

O Jardins Life Cente reúne arte, wellness e gastronomia em um único conceito de experiência urbana no coração de Boa Viagem; saiba mais

O Grupo Evipar participa da 4ª edição da ART.PE – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, que acontece de 8 a 12 de outubro, no Recife Expo Center, no Complexo Marina Recife. A empresa apresenta o Jardins Life Center, empreendimento que reúne arte, wellness e gastronomia em um único conceito de experiência urbana.

A presença da Evipar no evento reforça o posicionamento institucional da companhia e sua conexão com a cultura pernambucana. “Eventos como a ART.PE têm total sinergia com o nosso propósito, já que a valorização da arte e da cultura sempre esteve entre os pilares da nossa atuação em todos os segmentos”, afirma Marcelo Vieira, diretor executivo da Evipar.

Durante a feira, o público poderá conhecer o Jardins Life Center, mall inovador em construção no coração de Boa Viagem. Integrado ao residencial Jardins Ângela Vieira, o projeto se destaca como um ecossistema de bem-estar, saúde e experiências exclusivas, propondo uma nova forma de viver o urbano.

Arte viva e urbanismo sustentável

Grupo Evipar apresenta o Jardins Life Center, empreendimento que reúne arte, wellness e gastronomia em um único conceito de experiência urbana

Assinado por Greg Bousquet (Architects Office), com interiores de Romero Duarte e paisagismo de Guilherme Takeda, o empreendimento traz ao Recife conceitos contemporâneos de urbanismo e wellness real estate. Um dos destaques é o Art Lobby, espaço dedicado a mostras e experiências imersivas de arte viva, em diálogo direto com o espírito da ART.PE.

O projeto incorpora ainda fachadas verdes, rooftop ajardinado, soluções ecoeficientes e áreas de convivência, consolidando-se como um exemplo de integração entre arquitetura, bem-estar e sustentabilidade.

Gastronomia, wellness e conveniência

Grupo Evipar apresenta o Jardins Life Center, empreendimento que reúne arte, wellness e gastronomia em um único conceito de experiência urbana

Com cerca de 4,4 mil m² de área bruta locável, o Jardins Life Center reunirá operações voltadas à saúde, estética, prevenção, bem-estar e gastronomia autoral, além de espaços ao ar livre e estacionamento próprio. Localizado no terreno da antiga Academia Perfformance, o projeto representa o novo luxo urbano, um estilo de vida que combina conveniência, saúde e experiências de qualidade.

Para Marcelo Vieira, o Recife é o cenário ideal para o conceito: "O Jardins Life Center nasce para ser um espaço de experiências premium, saúde e qualidade de vida, aliado a uma arquitetura moderna e sustentável. Nossa missão é trazer para o dia a dia das pessoas a experiência global de wellness".

Mercado em crescimento

Grupo Evipar apresenta o Jardins Life Center, empreendimento que reúne arte, wellness e gastronomia em um único conceito de experiência urbana

O lançamento acompanha o crescimento da economia do bem-estar, setor que movimenta US$ 6,3 trilhões em todo o mundo. No Brasil, o segmento já alcança US$ 96 bilhões, o equivalente a 5% do PIB, posicionando o país como líder na América Latina e 12º maior mercado global.

Com sua participação na Art.PE 2025, a Evipar reforça sua missão de integrar arte, cultura e urbanismo de futuro, reafirmando seu papel de protagonista na transformação da experiência urbana no Recife.

