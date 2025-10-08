Casa Antica leva obras raras de grandes artistas brasileiros à ART.PE 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um dos destaques será a primeira exposição no Recife das obras da artista plástica e designer cearense BB Schmitt, radicada no Rio de Janeiro

A Casa Antica marca presença na ART.PE 2025 – Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, que acontece de 8 a 12 de outubro, no Recife Expo Center, localizado no Cais Santa Rita, bairro de São José, na Área Central do Recife.

Reconhecida pela curadoria criteriosa e pela valorização da arte moderna e contemporânea, a galeria levará ao evento 20 obras raras entre telas, esculturas, cerâmicas e mobiliário, representando diferentes fases criativas de importantes artistas brasileiros.

Um dos destaques da mostra será a primeira exposição no Recife das obras da artista plástica e designer cearense BB Schmitt, radicada no Rio de Janeiro.

O público poderá conferir o conjunto de trabalhos no estande 39, que promete reunir produções emblemáticas da artista e novos olhares sobre sua trajetória.

Responsável pela pesquisa, autenticação e comercialização das obras de Lula Cardoso Ayres, a Casa Antica apresentará raridades do artista pernambucano, reafirmando seu papel na difusão e preservação de seu legado.

“Nos destacamos pela pesquisa constante, pela expertise técnica e pelo compromisso em apresentar ao público obras raras, muitas vezes inéditas no mercado, representando as melhores fases dos artistas. Nesta edição da ART.PE, nossa seleção reforça a missão de reunir narrativas potentes em obras únicas que atravessam tempo, linguagem e território”, destaca Paulo Moreira, sócio-diretor da galeria e perito em autenticidade e avaliação de obras de arte.

A exposição contará ainda com obras de Yutaka Toyota, artista de reconhecimento internacional com presença em museus e coleções de diversos países.

De Renato Valle, o público poderá apreciar uma criação que explora o diálogo entre gesto, matéria e textura, propondo uma poética visual de força e sensibilidade.

Completam a seleção nomes fundamentais da arte brasileira, como Marianne Peretti, Francisco Brennand, Emanoel Araújo e Corbiniano Lins. A expografia e ambientação do espaço têm assinatura da Lume Arquitetura, parceira da galeria em projetos de design e interiores.

Fundada em 2009, a Casa Antica atua no mercado secundário de arte, com foco nos principais nomes da produção pernambucana do século 20 e em grandes artistas nacionais.

Com três gerações de tradição no segmento, a galeria oferece também consultoria, avaliação financeira e autenticação de obras de arte, sempre pautada pela seriedade, transparência e respeito à história de cada coleção e criador.