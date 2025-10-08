Plaza Shopping celebra o Dia das Crianças com espetáculos gratuitos e experiências lúdicas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Programação reúne Cia Garret Circus, Ilana Ventura e Ylana com o projeto Jangadinha, neste sábado (11) e domingo (12), em sessões às 16h e 18h

O fim de semana promete muita alegria no Plaza Shopping, que realiza mais uma edição do Dia das Crianças Plaza, com apresentações teatrais e experiências pensadas para toda a família.

Neste sábado (11) e domingo (12), o público poderá conferir espetáculos gratuitos no piso L4, com capacidade limitada a 60 pessoas por sessão, às 16h e 18h. O acesso é livre, mediante cadastro no local.

Imagem do Dia das Crianças no Plaza Shopping - divulgação/Acervo de artistas e Plaza Shopping

A programação começa com a Cia Garret Circus, às 16h, trazendo números cheios de irreverência, humor e surpresas. Às 18h, o palco recebe convidados especiais que prometem encantar o público: Ilana Ventura, no sábado (11), e Ylana com o projeto Jangadinha, no domingo (12).

“Buscamos nomes que são fortes referências na cidade para divertir pais, mães, filhos e avós com apresentações teatrais que vão além do entretenimento para crianças. São experiências lúdicas que despertam a imaginação, incentivam a criatividade, fortalecem a expressão emocional e ampliam a formação cultural”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

Pensando na acessibilidade, o shopping disponibiliza abafadores de ruído para empréstimo no Balcão de Informações (piso L3) e contará com intérpretes de Libras durante as apresentações.