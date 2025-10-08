fechar
Agenda | Notícia

Plaza Shopping celebra o Dia das Crianças com espetáculos gratuitos e experiências lúdicas

Programação reúne Cia Garret Circus, Ilana Ventura e Ylana com o projeto Jangadinha, neste sábado (11) e domingo (12), em sessões às 16h e 18h

Por Bianca Tavares Publicado em 08/10/2025 às 8:18
Imagem do Dia das Crianças no Plaza Shopping
Imagem do Dia das Crianças no Plaza Shopping - divulgação/Acervo de artistas e Plaza Shopping

Clique aqui e escute a matéria

O fim de semana promete muita alegria no Plaza Shopping, que realiza mais uma edição do Dia das Crianças Plaza, com apresentações teatrais e experiências pensadas para toda a família.

Neste sábado (11) e domingo (12), o público poderá conferir espetáculos gratuitos no piso L4, com capacidade limitada a 60 pessoas por sessão, às 16h e 18h. O acesso é livre, mediante cadastro no local.

divulgação/Acervo de artistas e Plaza Shopping
Imagem do Dia das Crianças no Plaza Shopping - divulgação/Acervo de artistas e Plaza Shopping

A programação começa com a Cia Garret Circus, às 16h, trazendo números cheios de irreverência, humor e surpresas. Às 18h, o palco recebe convidados especiais que prometem encantar o público: Ilana Ventura, no sábado (11), e Ylana com o projeto Jangadinha, no domingo (12).

Leia Também

“Buscamos nomes que são fortes referências na cidade para divertir pais, mães, filhos e avós com apresentações teatrais que vão além do entretenimento para crianças. São experiências lúdicas que despertam a imaginação, incentivam a criatividade, fortalecem a expressão emocional e ampliam a formação cultural”, destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.

Pensando na acessibilidade, o shopping disponibiliza abafadores de ruído para empréstimo no Balcão de Informações (piso L3) e contará com intérpretes de Libras durante as apresentações.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Instituto Ricardo Brennand celebra o Dia das Crianças com Festival Medieval e show do Mundo Bita
Agenda

Instituto Ricardo Brennand celebra o Dia das Crianças com Festival Medieval e show do Mundo Bita
Feteag 2025 anuncia programação com 21 espetáculos com início nesta quinta-feira (9)
Agenda

Feteag 2025 anuncia programação com 21 espetáculos com início nesta quinta-feira (9)

Compartilhe

Tags