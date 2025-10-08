Plaza Shopping celebra o Dia das Crianças com espetáculos gratuitos e experiências lúdicas

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
O fim de semana promete muita alegria no Plaza Shopping, que realiza mais uma edição do Dia das Crianças Plaza, com apresentações teatrais e experiências pensadas para toda a família.
Neste sábado (11) e domingo (12), o público poderá conferir espetáculos gratuitos no piso L4, com capacidade limitada a 60 pessoas por sessão, às 16h e 18h. O acesso é livre, mediante cadastro no local.
A programação começa com a Cia Garret Circus, às 16h, trazendo números cheios de irreverência, humor e surpresas. Às 18h, o palco recebe convidados especiais que prometem encantar o público: Ilana Ventura, no sábado (11), e Ylana com o projeto Jangadinha, no domingo (12).
“Buscamos nomes que são fortes referências na cidade para divertir pais, mães, filhos e avós com apresentações teatrais que vão além do entretenimento para crianças. São experiências lúdicas que despertam a imaginação, incentivam a criatividade, fortalecem a expressão emocional e ampliam a formação cultural”,destaca a gerente de marketing do Plaza Shopping, Carol Seabra.
Pensando na acessibilidade, o shopping disponibiliza abafadores de ruído para empréstimo no Balcão de Informações (piso L3) e contará com intérpretes de Libras durante as apresentações.