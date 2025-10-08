Instituto Ricardo Brennand celebra o Dia das Crianças com Festival Medieval e show do Mundo Bita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste domingo (12), o castelo abre as portas para o Festival Medieval, com oficinas, brincadeiras, mágica e muita diversão! Veja a programação

O Instituto Ricardo Brennand entra no clima do Dia das Crianças com uma programação especial neste domingo (12), a partir das 13h.

Localizado na Várzea, o espaço cultural promove a sétima edição do Festival Medieval, reunindo oficinas, brincadeiras e apresentações que unem história, imaginação e diversão.

Imagem do Dia das Crianças no Instituto Ricardo Brennand - Divulgação

Durante a tarde, o público poderá participar de atividades como oficina de esgrima, pintura, cama de gato e apresentações de mágica com Rapha Santacruz.

A proposta é criar experiências lúdicas que estimulem a criatividade das crianças em meio ao cenário encantador do instituto, cercado por arte, natureza e arquitetura inspirada em castelos.

Imagem do Dia das Crianças no Instituto Ricardo Brennand - Divulgação

Encerrando o dia, às 16h, o Mundo Bita sobe ao palco da área externa com o espetáculo Festa dos Bichos, reunindo músicas e personagens que conquistaram o público infantil em todo o país.

Imagem do Dia das Crianças no Instituto Ricardo Brennand - Divulgação

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do Instituto ou na bilheteria local.