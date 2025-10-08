fechar
Agenda | Notícia

Instituto Ricardo Brennand celebra o Dia das Crianças com Festival Medieval e show do Mundo Bita

Neste domingo (12), o castelo abre as portas para o Festival Medieval, com oficinas, brincadeiras, mágica e muita diversão! Veja a programação

Por Bianca Tavares Publicado em 08/10/2025 às 7:52
Imagem do Dia das Crianças no Instituto Ricardo Brennand
Imagem do Dia das Crianças no Instituto Ricardo Brennand - Divulgação

O Instituto Ricardo Brennand entra no clima do Dia das Crianças com uma programação especial neste domingo (12), a partir das 13h.

Localizado na Várzea, o espaço cultural promove a sétima edição do Festival Medieval, reunindo oficinas, brincadeiras e apresentações que unem história, imaginação e diversão.

Durante a tarde, o público poderá participar de atividades como oficina de esgrima, pintura, cama de gato e apresentações de mágica com Rapha Santacruz.

A proposta é criar experiências lúdicas que estimulem a criatividade das crianças em meio ao cenário encantador do instituto, cercado por arte, natureza e arquitetura inspirada em castelos.

Encerrando o dia, às 16h, o Mundo Bita sobe ao palco da área externa com o espetáculo Festa dos Bichos, reunindo músicas e personagens que conquistaram o público infantil em todo o país.

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do Instituto ou na bilheteria local.

  • Inteiro: R$ 55,00
  • Meia-entrada: R$ 27,50

