Dia das Crianças: Confira a programação do Shopping Patteo Olinda
Para celebrar o momento, o Shopping Patteo Olinda preparou uma lista recheada de diversão e alegria para os pequenos; confira tudo!
O Shopping Patteo Olinda vai transformar o Dia das Crianças em um fim de semana repleto de alegria e atividades para toda a família.
No sábado, 11 de outubro, o centro de compras recebe os shows de Ponttinho e Bandalelê, a partir das 15h, na varanda panorâmica do piso L3.
Descubra mais abaixo tudo que foi preparado para receber os pequenos nessa época especial!
Confira a programação completa
Além das apresentações, as crianças poderão aproveitar o Camarim da Mini Moda Infantil, com serviços de maquiagem e penteados. Entre as opções estão penteados a partir de R$ 45, tranças fitinhas por R$ 50, tererê por R$ 35 e makes temáticas com brilho e adesivos por R$ 25. Quem optar por um combo de penteado ou trança com maquiagem paga apenas R$ 15 pelo serviço extra.
A programação se completa com diversas opções de lazer no shopping, como o Game Station, o Wow Park, o Roller Dance, o Laser Tag, sessões de cinema e oficinas de slime. Há ainda brinquedos e espaços interativos como Rillix, Mini Cars, X Kids e os infláveis da Import Brink.
No domingo, 12 de outubro, o shopping terá horário especial: a praça de alimentação abre às 11h, o Game Station às 10h e as demais operações funcionam das 12h às 21h.
Uma das grandes atrações do momento é o Parque PK XD, instalado no piso térreo. O espaço, criado pela Pic Colore em parceria com a Afterverse, traz um circuito de brincadeiras voltado para crianças de 2 a 12 anos, com piscina de bolinhas, tobogã, giro radical, quebra-cabeça e um espaço instagramável. Os ingressos custam R$ 40 por 30 minutos de diversão, com cobrança de R$ 1 por minuto adicional.
Inspirado no game mundialmente famoso PK XD, o parque oferece uma experiência imersiva e interativa.
O jogo, lançado em 2019, é um sucesso nas redes sociais e reúne uma comunidade global com milhões de jogadores, influenciadores e personagens que encantam o público infantil.