fechar
Agenda | Notícia

Dia das Crianças: Confira a programação do Shopping Patteo Olinda

Para celebrar o momento, o Shopping Patteo Olinda preparou uma lista recheada de diversão e alegria para os pequenos; confira tudo!

Por Bianca Tavares Publicado em 07/10/2025 às 8:28
Imagem de brinquedos de criança
Imagem de brinquedos de criança - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

O Shopping Patteo Olinda vai transformar o Dia das Crianças em um fim de semana repleto de alegria e atividades para toda a família.

No sábado, 11 de outubro, o centro de compras recebe os shows de Ponttinho e Bandalelê, a partir das 15h, na varanda panorâmica do piso L3.

Descubra mais abaixo tudo que foi preparado para receber os pequenos nessa época especial!

Confira a programação completa

Além das apresentações, as crianças poderão aproveitar o Camarim da Mini Moda Infantil, com serviços de maquiagem e penteados. Entre as opções estão penteados a partir de R$ 45, tranças fitinhas por R$ 50, tererê por R$ 35 e makes temáticas com brilho e adesivos por R$ 25. Quem optar por um combo de penteado ou trança com maquiagem paga apenas R$ 15 pelo serviço extra.

Leia Também

A programação se completa com diversas opções de lazer no shopping, como o Game Station, o Wow Park, o Roller Dance, o Laser Tag, sessões de cinema e oficinas de slime. Há ainda brinquedos e espaços interativos como Rillix, Mini Cars, X Kids e os infláveis da Import Brink.

No domingo, 12 de outubro, o shopping terá horário especial: a praça de alimentação abre às 11h, o Game Station às 10h e as demais operações funcionam das 12h às 21h.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Uma das grandes atrações do momento é o Parque PK XD, instalado no piso térreo. O espaço, criado pela Pic Colore em parceria com a Afterverse, traz um circuito de brincadeiras voltado para crianças de 2 a 12 anos, com piscina de bolinhas, tobogã, giro radical, quebra-cabeça e um espaço instagramável. Os ingressos custam R$ 40 por 30 minutos de diversão, com cobrança de R$ 1 por minuto adicional.

Inspirado no game mundialmente famoso PK XD, o parque oferece uma experiência imersiva e interativa.

O jogo, lançado em 2019, é um sucesso nas redes sociais e reúne uma comunidade global com milhões de jogadores, influenciadores e personagens que encantam o público infantil.

Leia também

Feteag 2025 anuncia programação com 21 espetáculos com início nesta quinta-feira (9)
Agenda

Feteag 2025 anuncia programação com 21 espetáculos com início nesta quinta-feira (9)
Opções criativas para presentear no Dia das Crianças por até R$100
Signo

Opções criativas para presentear no Dia das Crianças por até R$100

Compartilhe

Tags