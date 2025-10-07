Expo UFPE 2025 acontece nesta quinta (9), no Campus Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A feira de profissões tem o objetivo de ajudar estudantes a escolherem seus caminhos universitários. Confira detalhes e como participar

Clique aqui e escute a matéria

O Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco promove, nesta quinta-feira (9), das 8h às 17h, a edição 2025 da Expo UFPE, feira de profissões que ajuda estudantes a escolherem seus caminhos universitários.

Este ano, a Expo do Campus Recife e a Expo do Centro Acadêmico de Vitória (CAV) unem-se em um só evento, realizando atividades no Complexo de Convenções, Eventos e Entretenimento (CCEE), que fica no Campus Recife, no bairro da Várzea.

Leia Também Estudantes do IFPE e ETEs unem ciência, arte e impacto social na Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnologica

A participação é gratuita e visa à divulgação dos cursos de graduação da UFPE para estudantes do ensino médio. A feira terá 60 estandes, cinco salas temáticas, apresentações artísticas, mostra de curtas e uma feira gastronômica.

A programação inclui uma cerimônia de abertura com apresentações artísticas e as boas-vindas do reitor Alfredo Gomes. Ao longo do dia, os cursos de graduação serão apresentados em detalhes nos estandes e nas salas temáticas, enquanto atividades culturais, como exibições de curtas-metragens e apresentações artísticas na Concha Acústica, animarão o público.

Serviço

Expo UFPE 2025

Local: Complexo de Convenções, Eventos e Entretenimento (CCEE)

Dia e hora: quinta-feira (9), das 8h às 17h

Entrada gratuita

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

