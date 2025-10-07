Expo UFPE 2025 acontece nesta quinta (9), no Campus Recife
A feira de profissões tem o objetivo de ajudar estudantes a escolherem seus caminhos universitários. Confira detalhes e como participar
O Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco promove, nesta quinta-feira (9), das 8h às 17h, a edição 2025 da Expo UFPE, feira de profissões que ajuda estudantes a escolherem seus caminhos universitários.
Este ano, a Expo do Campus Recife e a Expo do Centro Acadêmico de Vitória (CAV) unem-se em um só evento, realizando atividades no Complexo de Convenções, Eventos e Entretenimento (CCEE), que fica no Campus Recife, no bairro da Várzea.
A participação é gratuita e visa à divulgação dos cursos de graduação da UFPE para estudantes do ensino médio. A feira terá 60 estandes, cinco salas temáticas, apresentações artísticas, mostra de curtas e uma feira gastronômica.
A programação inclui uma cerimônia de abertura com apresentações artísticas e as boas-vindas do reitor Alfredo Gomes. Ao longo do dia, os cursos de graduação serão apresentados em detalhes nos estandes e nas salas temáticas, enquanto atividades culturais, como exibições de curtas-metragens e apresentações artísticas na Concha Acústica, animarão o público.
Serviço
Expo UFPE 2025
Local: Complexo de Convenções, Eventos e Entretenimento (CCEE)
Dia e hora: quinta-feira (9), das 8h às 17h
Entrada gratuita