Enem e Educação | Notícia

Expo UFPE 2025 acontece nesta quinta (9), no Campus Recife

A feira de profissões tem o objetivo de ajudar estudantes a escolherem seus caminhos universitários. Confira detalhes e como participar

Por Zayra Pereira Publicado em 07/10/2025 às 23:16
Imagem de divulgação Expo UFPE 2025
Imagem de divulgação Expo UFPE 2025 - Divulgação

O Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco promove, nesta quinta-feira (9), das 8h às 17h, a edição 2025 da Expo UFPE, feira de profissões que ajuda estudantes a escolherem seus caminhos universitários.

Este ano, a Expo do Campus Recife e a Expo do Centro Acadêmico de Vitória (CAV) unem-se em um só evento, realizando atividades no Complexo de Convenções, Eventos e Entretenimento (CCEE), que fica no Campus Recife, no bairro da Várzea.

A participação é gratuita e visa à divulgação dos cursos de graduação da UFPE para estudantes do ensino médio. A feira terá 60 estandes, cinco salas temáticas, apresentações artísticas, mostra de curtas e uma feira gastronômica.

A programação inclui uma cerimônia de abertura com apresentações artísticas e as boas-vindas do reitor Alfredo Gomes. Ao longo do dia, os cursos de graduação serão apresentados em detalhes nos estandes e nas salas temáticas, enquanto atividades culturais, como exibições de curtas-metragens e apresentações artísticas na Concha Acústica, animarão o público.

Serviço

Expo UFPE 2025

Local: Complexo de Convenções, Eventos e Entretenimento (CCEE)

Dia e hora: quinta-feira (9), das 8h às 17h

Entrada gratuita

