fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Sol predomina em Pernambuco nesta quarta-feira (8)

Pernambuco tem dia de sol e altas temperaturas, com destaque para o calor intenso no Sertão e tempo firme em todo o Estado. Confira

Por JC Publicado em 08/10/2025 às 6:56
Semana ser&aacute; nublada em Pernambuco
Semana será nublada em Pernambuco - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

A quarta-feira (8) começou com tempo firme e céu aberto na Região Metropolitana do Recife, após uma madrugada de chuva leve. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o dia deve seguir com sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva significativa em nenhuma região do Estado.

Leia Também

Temperaturas

No Recife, as temperaturas variam entre 24°C e 30°C. Em Vitória de Santo Antão, os termômetros marcam mínima de 20°C e máxima de 31°C. Caruaru tem variação entre 17°C e 32°C, enquanto no Sertão o calor é mais intenso: Serra Talhada alcança 36°C e Petrolina chega a 35°C, ambas com umidade mínima em torno de 20%.

A ausência de chuvas e o clima seco exigem atenção com a exposição solar e hidratação frequente, sobretudo nas áreas do interior.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: terça-feira (7) segue com sol e tempo firme em Pernambuco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: terça-feira (7) segue com sol e tempo firme em Pernambuco
Estudo de compensação ambiental da Escola de Sargentos do Exército é apresentado em reunião no CMNE
ESCOLA DE SARGENTOS

Estudo de compensação ambiental da Escola de Sargentos do Exército é apresentado em reunião no CMNE

Compartilhe

Tags