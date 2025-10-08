Previsão do tempo: Sol predomina em Pernambuco nesta quarta-feira (8)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pernambuco tem dia de sol e altas temperaturas, com destaque para o calor intenso no Sertão e tempo firme em todo o Estado. Confira

A quarta-feira (8) começou com tempo firme e céu aberto na Região Metropolitana do Recife, após uma madrugada de chuva leve. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o dia deve seguir com sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva significativa em nenhuma região do Estado.

Temperaturas

No Recife, as temperaturas variam entre 24°C e 30°C. Em Vitória de Santo Antão, os termômetros marcam mínima de 20°C e máxima de 31°C. Caruaru tem variação entre 17°C e 32°C, enquanto no Sertão o calor é mais intenso: Serra Talhada alcança 36°C e Petrolina chega a 35°C, ambas com umidade mínima em torno de 20%.

A ausência de chuvas e o clima seco exigem atenção com a exposição solar e hidratação frequente, sobretudo nas áreas do interior.

