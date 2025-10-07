fechar
Recife cria comitê técnico para investigar casos de intoxicação por metanol

A Prefeitura do Recife disponibilizou um canal de denúncias para casos suspeitos ou estabelecimentos irregulares, com fácil para o cidadão

Por JC Publicado em 07/10/2025 às 22:35
Até o momento, o Recife contabiliza sete notificações de intoxicação por metanol, sem registro de óbito - PIXABAY/BANCO DE IMAGENS

Em resposta a notificações de intoxicação por metanol, a Prefeitura do Recife instituiu o Comitê Técnico para Resposta às Intoxicações por Metanol. O grupo multidisciplinar reúne especialistas para otimizar a assistência médica, acelerar as investigações e fortalecer as ações de vigilância na capital.

O comitê, formalizado por portaria da secretária municipal de Saúde, Luciana Albuquerque, é composto por representantes da Fiocruz-PE, UFPE, Cremepe, e médicos com especialidades em toxicologia, neurologia e epidemiologia. Na primeira reunião, realizada nesta segunda-feira (7), foram definidos os protocolos de notificação, diagnóstico e investigação dos casos.

"Reunimos especialistas de diversas áreas para que possamos discutir os casos notificados, reunir informações sobre o histórico clínico e aprimorar os fluxos de atendimento. Nosso objetivo é dar celeridade às investigações e prevenir possíveis novos casos”, explicou a secretária Luciana Albuquerque.

Vigilância e estatísticas

Até o momento, o Recife contabiliza sete notificações de intoxicação por metanol, sem registro de óbito. Em paralelo, as ações de vigilância já resultaram na fiscalização de 53 estabelecimentos (incluindo bares, restaurantes e distribuidoras).

Sete desses locais foram inspecionados após denúncias da população. Em alguns estabelecimentos, foram realizadas apreensões cautelares de bebidas por imprecisões em rótulos e por estarem sem registro no Ministério da Agricultura.

As funções do novo comitê incluem:

Coordenar estratégias de prevenção, detecção e resposta rápida a casos e surtos.

Assessorar tecnicamente na elaboração de protocolos e fluxos assistenciais.

Recomendar medidas de comunicação de risco e orientação à população.

Canal de denúncias

A Secretaria de Saúde reforça a orientação para que a população adote medidas preventivas ao consumir bebidas alcoólicas:

Procedência: Comprar somente em locais confiáveis que comprovem a origem do produto.

Embalagem: Verificar se a embalagem está devidamente lacrada e se os rótulos e logomarcas são idênticos aos originais.

Aspecto: Desconfiar de alterações na coloração, consistência ou a presença de partículas na bebida.

Preço: Suspeitar de preços muito abaixo dos praticados pelo mercado.

A Prefeitura do Recife disponibilizou um canal de denúncias para casos suspeitos ou estabelecimentos irregulares. O cidadão pode acessar o Conecta Recife (site ou app) e clicar no ícone de destaque "Faça aqui sua denúncia", informando o local, data de consumo, tipo e marca do produto. Para casos com sintomas, é essencial informar um contato para que a investigação epidemiológica possa ser realizada.

 
 

