Pernambuco recebe 240 ampolas de antídoto contra intoxicação por metanol
Ministério da Saúde iniciou a distribuição de uma 2ª remessa de etanol farmacêutico para nove estados; fomepizol, outro antídoto, também foi adquirido
Pernambuco recebeu um lote de 240 ampolas de etanol farmacêutico, o antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. A distribuição, realizada pelo Ministério da Saúde, faz parte da resposta nacional ao surto de casos suspeitos ligados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.
Segundo informações da Agência Brasil, Pernambuco é um dos nove a receberem as novas remessas do medicamento, totalizando 1.125 unidades distribuídas em todo o país. Confira a lista:
- Acre: 30 ampolas
- Bahia: 90 ampolas
- Ceará: 120 ampolas
- Distrito Federal: 90 ampolas
- Goiás: 75 ampolas
- Mato Grosso do Sul: 60 ampolas
- Pernambuco: 240 ampolas
- Paraná: 360 ampolas
- Rio de Janeiro: 60 ampolas
Novo antídoto a caminho
Além do etanol farmacêutico, o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 2,6 mil unidades de um segundo tipo de antídoto, o fomepizol. A pasta informou que o medicamento foi adquirido de uma empresa japonesa e deve chegar ao Brasil ainda nesta semana para ser distribuído aos estados.
Cenário nacional
O balanço mais recente do governo federal, divulgado na segunda-feira (6), aponta um total de 217 notificações de intoxicação por metanol no Brasil. Desse total, 17 casos foram confirmados em laboratório e 200 seguem em investigação.
Duas mortes já foram confirmadas em São Paulo. Outros 12 óbitos, incluindo os três de Pernambuco, continuam sendo investigados para determinar se a causa foi a contaminação por metanol.
Númro de casos suspeitos sobe em Pernambuco
A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) atualizou, no final da tarde desta terça-feira (7), o balanço de casos de intoxicação por metanol em Pernambuco. O número de notificações suspeitas no estado saltou para 31, mostrando uma rápida escalada da situação.
Dois novos casos foram registrados hoje: um homem de 29 anos de Quipapá, que já teve alta, e uma mulher de 33 anos de Jaboatão dos Guararapes, que segue internada.
Do total de 29 casos de residentes em Pernambuco, a secretaria detalhou o seguinte quadro:
- 8 pacientes seguem internados;
- 14 pacientes já receberam alta (dos quais 2 casos foram descartados);
- 4 óbitos foram registrados (dos quais 1 foi descartado), mantendo as 3 mortes de Lajedo (2) e João Alfredo (1) em investigação;
- 3 pacientes abandonaram o tratamento.