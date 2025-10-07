Pernambuco recebe 240 ampolas de antídoto contra intoxicação por metanol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ministério da Saúde iniciou a distribuição de uma 2ª remessa de etanol farmacêutico para nove estados; fomepizol, outro antídoto, também foi adquirido

Pernambuco recebeu um lote de 240 ampolas de etanol farmacêutico, o antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. A distribuição, realizada pelo Ministério da Saúde, faz parte da resposta nacional ao surto de casos suspeitos ligados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

Segundo informações da Agência Brasil, Pernambuco é um dos nove a receberem as novas remessas do medicamento, totalizando 1.125 unidades distribuídas em todo o país. Confira a lista:

Acre: 30 ampolas

Bahia: 90 ampolas

Ceará: 120 ampolas

Distrito Federal: 90 ampolas

Goiás: 75 ampolas

Mato Grosso do Sul: 60 ampolas

Pernambuco: 240 ampolas

Paraná: 360 ampolas

Rio de Janeiro: 60 ampolas

Novo antídoto a caminho

Além do etanol farmacêutico, o Ministério da Saúde anunciou a aquisição de 2,6 mil unidades de um segundo tipo de antídoto, o fomepizol. A pasta informou que o medicamento foi adquirido de uma empresa japonesa e deve chegar ao Brasil ainda nesta semana para ser distribuído aos estados.

Cenário nacional

O balanço mais recente do governo federal, divulgado na segunda-feira (6), aponta um total de 217 notificações de intoxicação por metanol no Brasil. Desse total, 17 casos foram confirmados em laboratório e 200 seguem em investigação.

Duas mortes já foram confirmadas em São Paulo. Outros 12 óbitos, incluindo os três de Pernambuco, continuam sendo investigados para determinar se a causa foi a contaminação por metanol.

Númro de casos suspeitos sobe em Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) atualizou, no final da tarde desta terça-feira (7), o balanço de casos de intoxicação por metanol em Pernambuco. O número de notificações suspeitas no estado saltou para 31, mostrando uma rápida escalada da situação.

Dois novos casos foram registrados hoje: um homem de 29 anos de Quipapá, que já teve alta, e uma mulher de 33 anos de Jaboatão dos Guararapes, que segue internada.

Do total de 29 casos de residentes em Pernambuco, a secretaria detalhou o seguinte quadro:

8 pacientes seguem internados;

seguem internados; 14 pacientes já receberam alta (dos quais 2 casos foram descartados);

já receberam alta (dos quais 2 casos foram descartados); 4 óbitos foram registrados (dos quais 1 foi descartado), mantendo as 3 mortes de Lajedo (2) e João Alfredo (1) em investigação;

foram registrados (dos quais 1 foi descartado), mantendo as de Lajedo (2) e João Alfredo (1) em investigação; 3 pacientes abandonaram o tratamento.

