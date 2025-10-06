Intoxicação por metanol: Brasil tem 17 casos confirmados e 200 em investigação, diz Ministério da Saúde
Balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta segunda mostra que São Paulo concentra a maioria das ocorrências; outros sete óbitos são investigados
O Ministério da Saúde atualizou, nesta segunda-feira (6), os números do surto de intoxicação por metanol no Brasil, que já soma 217 notificações em todo o país. Desse total, 17 casos já foram confirmados por exames laboratoriais, enquanto 200 permanecem em investigação.
O estado de São Paulo continua sendo o epicentro do problema, com 15 casos confirmados e 164 em investigação, o que representa 82,49% de todas as notificações. Os outros dois casos confirmados são do Paraná.
Até o momento, o balanço oficial registra duas mortes confirmadas pela intoxicação, ambas em São Paulo. No entanto, há 12 outros óbitos sendo investigados para determinar se a causa foi o consumo de bebidas adulteradas com a substância tóxica.
Além dos casos em São Paulo e Paraná, outros 12 estados, incluindo Pernambuco, já registraram notificações e aguardam os resultados das análises. Confira:
- Acre: 1 caso
- Ceará: 3 casos
- Espírito Santo: 1 caso
- Goiás: 3 casos
- Minas Gerais: 1 caso
- Mato Grosso do Sul: 5 casos
- Paraíba: 1 caso
- Pernambuco: 10 casos
- Piauí: 3 casos
- Rio de Janeiro: 1 caso
- Rondônia: 1 caso
- Rio Grande do Sul: 2 casos
Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.
SES-PE aponta mais casos suspeitos
Diferente do Minstério de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulgou que 28 casos suspeitos de intoxicação por metanol foram notificados; dois desses pacientes são residentes de outros Estados (São Paulo e Alagoas).
Desse quantitativo, 7 pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde, 12 já receberam alta hospitalar, 2 casos foram descartados (Gravatá e Carpina) e 4 óbitos foram registrados (Lajedo 2, João Alfredo 1 e Paudalho 1). Além disso, três pacientes evadiram-se - ou seja, abandonaram o tratamento por conta própria.