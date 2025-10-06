fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Intoxicação por metanol: Brasil tem 17 casos confirmados e 200 em investigação, diz Ministério da Saúde

Balanço do Ministério da Saúde divulgado nesta segunda mostra que São Paulo concentra a maioria das ocorrências; outros sete óbitos são investigados

Por Túlio Feitosa Publicado em 06/10/2025 às 22:04
Perícias são fundamentais para esclarecer suspeitas de intoxicação por metanol nas bebidas
Perícias são fundamentais para esclarecer suspeitas de intoxicação por metanol nas bebidas - SDS/DIVULGAÇÃO

O Ministério da Saúde atualizou, nesta segunda-feira (6), os números do surto de intoxicação por metanol no Brasil, que já soma 217 notificações em todo o país. Desse total, 17 casos já foram confirmados por exames laboratoriais, enquanto 200 permanecem em investigação.

O estado de São Paulo continua sendo o epicentro do problema, com 15 casos confirmados e 164 em investigação, o que representa 82,49% de todas as notificações. Os outros dois casos confirmados são do Paraná.

Até o momento, o balanço oficial registra duas mortes confirmadas pela intoxicação, ambas em São Paulo. No entanto, há 12 outros óbitos sendo investigados para determinar se a causa foi o consumo de bebidas adulteradas com a substância tóxica.

Além dos casos em São Paulo e Paraná, outros 12 estados, incluindo Pernambuco, já registraram notificações e aguardam os resultados das análises. Confira:

  • Acre: 1 caso
  • Ceará: 3 casos
  • Espírito Santo: 1 caso
  • Goiás: 3 casos
  • Minas Gerais: 1 caso
  • Mato Grosso do Sul: 5 casos
  • Paraíba: 1 caso
  • Pernambuco: 10 casos
  • Piauí: 3 casos
  • Rio de Janeiro: 1 caso
  • Rondônia: 1 caso
  • Rio Grande do Sul: 2 casos

Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.

SES-PE aponta mais casos suspeitos

Diferente do Minstério de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulgou que 28 casos suspeitos de intoxicação por metanol foram notificados; dois desses pacientes são residentes de outros Estados (São Paulo e Alagoas).

 

Desse quantitativo, 7 pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde, 12 já receberam alta hospitalar, 2 casos foram descartados (Gravatá e Carpina) e 4 óbitos foram registrados (Lajedo 2, João Alfredo 1 e Paudalho 1). Além disso, três pacientes evadiram-se - ou seja, abandonaram o tratamento por conta própria.

