Do rótulo à tampa: Pernambuco mira falsificação de bebidas e reage ao avanço dos casos de metanol
Apevisa capacita fiscais para identificar bebidas falsificadas e reforçar vigilância após aumento de casos e mortes por intoxicação por metanol
Em meio ao aumento de casos de intoxicação por metanol, o combate à falsificação de bebidas alcoólicas exige atenção redobrada e olhar treinado para cada detalhe: do rótulo à tampa. Essa foi a principal mensagem transmitida durante o curso sobre fiscalização sanitária de estabelecimentos comercializadores de bebidas alcoólicas, promovido pela Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa).
A capacitação foi realizada, nesta segunda-feira (6), na sede da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife.
"Tudo no mercado de falsificação vira um negócio. É necessário estar atento aos sinais. Todo vidro conta uma história. O volume do líquido, o preço, os rótulos, que devem ter alto-relevo e estar em português, sem erros de ortografia; a tampa, que precisa ter a marca alinhada e nunca estar coberta com qualquer plástico, entre outros detalhes", alertou a diretora da Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF), Andrea Kohout, uma das palestrantes da capacitação.
O treinamento teve como objetivo qualificar e atualizar fiscais de Vigilância Sanitária dos municípios para aprimorar a fiscalização de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas.
A diretora-geral da Apevisa, Karla Baeta, destacou que a programação buscou preparar as equipes municipais para uma atuação mais efetiva nos territórios.
"Abordamos desde a parte prática da fiscalização e inspeção nesses locais até o reconhecimento de bebidas falsificadas ou adulteradas, a coleta de amostras para análise e as medidas de intervenção que devem ser adotadas diante de irregularidades", disse.
A expectativa, segundo Karla, é que todos se sintam mais preparados para atuar e proteger a saúde da população, a fim de reduzir o risco de novos eventos relacionados à adulteração com metanol.
Atualização dos casos em Pernambuco
A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), por meio do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs/PE), divulgou que, dos 12 pacientes acompanhados por unidades de saúde, cinco receberam alta nesta segunda-feira (6). Os pacientes são dos municípios de Gravatá, Recife, João Alfredo, Jupi e Jaboatão.
Ao todo, até o momento, a SES-PE recebeu a notificação de 28 casos suspeitos de intoxicação por metanol; dois desses pacientes são residentes de outros Estados (São Paulo e Alagoas).
Desse quantitativo, 7 pacientes estão em acompanhamento em serviços de saúde, 12 já receberam alta hospitalar, 2 casos foram descartados (Gravatá e Carpina) e 4 óbitos foram registrados (Lajedo 2, João Alfredo 1 e Paudalho 1). Além disso, três pacientes evadiram-se - ou seja, abandonaram o tratamento por conta própria.