Casos de intoxicação por metanol no Recife levam prefeitura a criar comitê de enfrentamento

Força-tarefa reúne médicos especialistas e instituições de saúde e pesquisa para otimizar assistência e fortalecer ações de vigilância

Com sete notificações de intoxicação por metanol em investigação, o Recife institui, nesta segunda-feira (6), o Comitê Técnico para Resposta às Intoxicações por Metanol, por meio de portaria assinada pela secretária de Saúde do município, Luciana Albuquerque.

Pela manhã, houve a primeira reunião do comitê, que definiu protocolos de notificação, investigação e diagnóstico dos casos.

"Reunimos especialistas de diversas áreas do conhecimento para que possamos discutir os casos notificados, reunir informações sobre o histórico clínico e aprimorar os fluxos de atendimento. Nosso objetivo é dar celeridade às investigações e prevenir possíveis novos casos", explicou Luciana Albuquerque.

Comitê reúne especialistas da Fiocruz, UFPE e Cremepe para definir protocolos de investigação e atendimento

O grupo é composto por representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-PE), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe), de médicos especialistas em toxicologia, oftalmologia, neurologia e epidemiologia, além dos diversos setores da Secretaria de Saúde do Recife (Sesau).

O comitê tem como atribuições propor, coordenar e acompanhar estratégias de prevenção, detecção e resposta rápida a casos, óbitos e surtos de intoxicação por metanol.

Além disso, o grupo será responsável por recomendar medidas de comunicação de risco e orientação à população, avaliar, periodicamente, a situação epidemiológica e propor ajustes às políticas públicas de enfrentamento.

Atualmente, o Recife contabiliza sete notificações de intoxicação por metanol, sem registro de óbito. Desde o início do monitoramento, 27 estabelecimentos (entre bares, restaurantes, casas de festa e distribuidoras) foram fiscalizados, sendo sete deles com denúncias feitas à Vigilância Sanitária.

Em dois locais, uma loja e bar, foi a realizada apreensão de cautelar de bebidas destiladas, sendo uma por falta de selo de importação e outra pela ausência de registo no Ministério da Agricultura.

"Estamos orientando a população a atentar para alguns pontos importantes na hora de comprar a bebida alcoólica: procurar locais confiáveis, que possam comprovar a procedência do produto; ver se a embalagem está devidamente lacrada e os rótulos ou logomarcas estão idênticos aos originais; verificar se não há alteração na coloração ou na consistência, como partículas na bebida e ainda se os preços estão compatíveis com os de mercado. Se tiver muito barato, deve-se suspeitar", explica Luciana.

Canal de denúncias

A Prefeitura do Recife abriu um canal de para a população denunciar casos suspeitos ou estabelecimentos com indícios de irregularidades.

Ao acessar o Conecta Recife (site ou app), basta clicar no ícone de destaque da plataforma, onde está escrito “Faça aqui sua denúncia”.

É importante que o cidadão informe com precisão o local exato e data do consumo da bebida, além do tipo e da marca do produto.

Uma equipe da Vigilância Sanitária e do Procon irá até o estabelecimento fazer uma inspeção. Se houver sintomas, é importante que seja informado o contato no momento da denúncia, para que a investigação epidemiológica seja feita.