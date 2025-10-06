fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Casos de intoxicação por metanol no Recife levam prefeitura a criar comitê de enfrentamento

Força-tarefa reúne médicos especialistas e instituições de saúde e pesquisa para otimizar assistência e fortalecer ações de vigilância

Por Cinthya Leite Publicado em 06/10/2025 às 19:06 | Atualizado em 06/10/2025 às 19:07
Casos de intoxica&ccedil;&atilde;o por metanol em bebidas alco&oacute;licas adulteradas acenderam um alerta
Casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas acenderam um alerta - PIXABAY/BANCO DE IMAGENS

Clique aqui e escute a matéria

Com sete notificações de intoxicação por metanol em investigação, o Recife institui, nesta segunda-feira (6), o Comitê Técnico para Resposta às Intoxicações por Metanol, por meio de portaria assinada pela secretária de Saúde do município, Luciana Albuquerque.

Pela manhã, houve a primeira reunião do comitê, que definiu protocolos de notificação, investigação e diagnóstico dos casos.

"Reunimos especialistas de diversas áreas do conhecimento para que possamos discutir os casos notificados, reunir informações sobre o histórico clínico e aprimorar os fluxos de atendimento. Nosso objetivo é dar celeridade às investigações e prevenir possíveis novos casos", explicou Luciana Albuquerque.

Comitê reúne especialistas da Fiocruz, UFPE e Cremepe para definir protocolos de investigação e atendimento

O grupo é composto por representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz-PE), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco (Cremepe), de médicos especialistas em toxicologia, oftalmologia, neurologia e epidemiologia, além dos diversos setores da Secretaria de Saúde do Recife (Sesau).

 

O comitê tem como atribuições propor, coordenar e acompanhar estratégias de prevenção, detecção e resposta rápida a casos, óbitos e surtos de intoxicação por metanol.

Além disso, o grupo será responsável por recomendar medidas de comunicação de risco e orientação à população, avaliar, periodicamente, a situação epidemiológica e propor ajustes às políticas públicas de enfrentamento.

Atualmente, o Recife contabiliza sete notificações de intoxicação por metanol, sem registro de óbito. Desde o início do monitoramento, 27 estabelecimentos (entre bares, restaurantes, casas de festa e distribuidoras) foram fiscalizados, sendo sete deles com denúncias feitas à Vigilância Sanitária.

Em dois locais, uma loja e bar, foi a realizada apreensão de cautelar de bebidas destiladas, sendo uma por falta de selo de importação e outra pela ausência de registo no Ministério da Agricultura.

"Estamos orientando a população a atentar para alguns pontos importantes na hora de comprar a bebida alcoólica: procurar locais confiáveis, que possam comprovar a procedência do produto; ver se a embalagem está devidamente lacrada e os rótulos ou logomarcas estão idênticos aos originais; verificar se não há alteração na coloração ou na consistência, como partículas na bebida e ainda se os preços estão compatíveis com os de mercado. Se tiver muito barato, deve-se suspeitar", explica Luciana.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Canal de denúncias

A Prefeitura do Recife abriu um canal de para a população denunciar casos suspeitos ou estabelecimentos com indícios de irregularidades.

Ao acessar o Conecta Recife (site ou app), basta clicar no ícone de destaque da plataforma, onde está escrito “Faça aqui sua denúncia”.

É importante que o cidadão informe com precisão o local exato e data do consumo da bebida, além do tipo e da marca do produto.

Uma equipe da Vigilância Sanitária e do Procon irá até o estabelecimento fazer uma inspeção. Se houver sintomas, é importante que seja informado o contato no momento da denúncia, para que a investigação epidemiológica seja feita.

Leia também

Sport: Apesar do empate com o Cruzeiro, risco de queda aumenta drasticamente
Números

Sport: Apesar do empate com o Cruzeiro, risco de queda aumenta drasticamente
Mayssa Leão transforma CDs descartados em arte cósmica no Cais do Sertão
Agenda

Mayssa Leão transforma CDs descartados em arte cósmica no Cais do Sertão

Compartilhe

Tags