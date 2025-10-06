fechar
Mayssa Leão transforma CDs descartados em arte cósmica no Cais do Sertão

"Somos Poeira de Estrelas" propõe reflexão sobre consumo, resíduos tecnológicos e a conexão entre o ser humano e o universo de forma poética e visual

Por Bianca Tavares Publicado em 06/10/2025 às 10:39
Imagem da mostra &quot;Somos Poeira de Estrelas&quot;
Imagem da mostra "Somos Poeira de Estrelas" - Eliza Albuquerque

No dia 7 de outubro, o Espaço Cacto do Museu Cais do Sertão, no Recife, recebe a primeira exposição individual de Mayssa Leão, intitulada “Somos Poeira de Estrelas”.

Com curadoria de Juliana Arruga, a mostra propõe uma experiência única que mistura instalações e pinturas, explorando de forma sensível a relação entre resíduos tecnológicos e a vastidão do cosmos.

Eliza Albuquerque
Imagem da mostra "Somos Poeiras de Estrelas" - Eliza Albuquerque

O destaque da exposição é a instalação composta por mais de mil CDs descartados, que instiga o público a pensar sobre consumo, acúmulo de lixo tecnológico e a imensidão do universo.

Paralelamente, Mayssa apresenta pinturas em acrílica desenvolvidas com uma técnica exclusiva: o uso do maçarico como instrumento de criação.

“Essa exposição é uma forma de lembrar que somos todos feitos da mesma matéria que compõe o universo. A poeira das estrelas que brilhou há bilhões de anos também pulsa em nós. Ao trabalhar com CDs descartados e com a força do fogo nas telas, busco transformar resíduos e energia em poesia visual. ‘Somos Poeira de Estrelas’ é um convite para refletirmos sobre o que deixamos para o mundo, sobre o que permanece e o que se desfaz, mas também sobre a beleza de existir como parte desse cosmos imenso e luminoso”, explica a artista.

"Somos Poeira de Estrelas", por Mayssa Leão

Eliza Albuquerque
Imagem da mostra "Somos Poeiras de Estrelas" - Eliza Albuquerque

  • Espaço Cacto, Cais do Sertão (Armazém 10, Av. Alfredo Lisboa, Recife – PE)
  • Abertura: 07 de outubro de 2025 (terça-feira), das 17h às 21h
  • Visitação: 08 a 30 de outubro de 2025
  • Terça a sexta: 10h às 16h (todas as terças a entrada é franca. Nos outros dias, R$ 10,00)
  • Sábado e domingo: 13h às 18h

