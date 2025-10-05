Gabriela Duarte dispara sobre comparações com a mãe, Regina Duarte: “Não é justo”
Gabriela Duarte revelou sobre como lida com as comparações que sempre existiram na mídia entre ela e sua mãe, Regina Duarte, no embalo do lançamento de sua biografia, Eu, Gabriela – Entre Memórias, Identidade e Personagens, que chegou às livrarias nesta última segunda-feira (29).
Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a atriz ressaltou que a ex-namoradinha do Brasil é uma das contribuíntes para a construção da história da teledramaturgia nacional. “A comparação é natural, até por questões genéticas, mas não é justa. Aliás, como toda comparação raramente é. Ser comparada a ela, ou ser sua filha, nunca me limitou”, iniciou.
Gabriela Duarte apontou que, apesar das comparações, sempre buscou construir a própria trajetória artística. “Sempre busquei ter uma trajetória própria, ainda que tenha muito orgulho de seguir a mesma profissão. Mas temos”, disse ela.
“Temos nossas personalidades, individualidades, algumas visões similares e outras diferentes da vida, da profissão e de tantos assuntos. Como grande parte das pessoas, não é mesmo? Por isso é tão importante que cada uma seja exatamente o que é, e que sejamos enxergadas desta forma. Isso é identidade, a grande riqueza. E, para mim, algo inegociável”, concluiu Gabriela.
