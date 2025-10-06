Estudantes pernambucanos levam inovação e sustentabilidade à Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica
O evento será realizado em Brasília e contará com projetos desenvolvidos no IFSertãoPE, IFPE e nas escolas técnicas estaduais (ETEs) de Pernambuco
Mais de 400 projetos desenvolvidos por estudantes, professores e técnicos de instituições que ofertam Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em todo o Brasil estarão reunidos na 5ª Semana Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (SNEPT).
O evento gratuito, realizado na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, de 7 a 9 de outubro, reunirá 1.434 expositores e 63 instituições — entre elas, o Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE). Nesta edição, o campus Petrolina representará a unidade com oito projetos selecionados.
“É muita alegria representar o IFSertãoPE na 5ª SNEPT. Os projetos são fruto do trabalho de muitas mãos — de alunos e professores do campus Petrolina. Nossos jovens estão felizes em levar um pouquinho da produção voltada para o ensino, a pesquisa, a inovação, a cultura e o empreendedorismo sertanejo. Orgulho é a palavra que nos representa neste momento”, afirmou o diretor Clésio Jonas Oliveira.
Também estarão representando o Estado, projetos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) e da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE-PE).
Lixo eletrônico transformado em inclusão e sustentabilidade
Estudantes do campus Petrolina se uniram em um projeto para promover um destino diferente ao descarte de lixo eletrônico no município. Por meio da iniciativa, segundo o IFSertãoPE, já foram arrecadados mais de 700 equipamentos, entre computadores, impressoras, monitores e periféricos.
Após o recolhimento de mais de uma tonelada de resíduos, os estudantes realizaram uma triagem técnica para separar os equipamentos que seriam reciclados, os que poderiam ser reaproveitados de forma funcional e as peças que seriam descartadas de maneira correta.
Entre as ações de maior impacto está a recuperação de computadores e impressoras, que são doados a ONGs parceiras, contribuindo para a inclusão digital na cidade. Além disso, componentes como motores, conjuntos de LED, hélices e interruptores foram reaproveitados por estudantes do campus em atividades acadêmicas.
Coordenado pelos professores de Informática Augusto Coimbra e Ednaldo Gomes, o projeto — oficialmente denominado“Arrecadação, Coleta, Acondicionamento e Triagem de Lixo Eletrônico nos Estabelecimentos Públicos e Privados do Município de Petrolina-PE”— integra o Programa de Extensão da unidade e tem como pilares a conscientização ambiental, o reaproveitamento tecnológico e o impacto social positivo.
A equipe conta com os bolsistas Fabrício Silva, Kauã José, Matheus Lucas e a colaboradora voluntária Gabriela Silva. A iniciativa também resultou na criação doMuseu Tecnológico do IFSertãoPE, um espaço educativo e interativo que reúne peças históricas e obsoletas da informática.
Projetos que vão representar Pernambuco na SNEPT
IFSertãoPE
- Meninas Digitais do Sertão: ações para inclusão, permanência e êxito nos cursos da área de Informática do IFSertãoPE – campus Petrolina;
- Mostra Petrolinense de Foguetes (MoPeFog);
- Museu Carranca da Ciência (MCC): popularização da ciência, saberes locais e cultura maker no Sertão do São Francisco;
- Do Sertão para o mundo: a força da Orquestra IFSertãoPE;
- Gestão de resíduos eletrônicos e criação do Museu Tecnológico em Petrolina/PE;
- Aprendizagem significativa em Química Analítica: a experiência da visita técnica às águas Magnesianas de Caboclo-PE;
- Objetos de aprendizagem acessíveis para o ensino de Eletrônica Digital: inclusão e inovação no ensino técnico-científico;
- iPeriodicTable: uma tabela periódica interativa e acessível como ferramenta de inovação e transformação digital no ensino de Química.
IFPE
- Desbravando a Cultura Maker: Iniciação Tecnológica para Estudantes do Ensino Básico;
- Sistema Inteligente de Monitoramento de Pacientes com IoT e ML em Ambientes Hospitalares;
- Sistema de Monitoramento da Qualidade da Energia Elétrica Gerada pela Usina Solar do IFPE Campus Garanhuns;
- Modularsys - Sistema Telemétrico Dinâmico Autônomo Modular para Monitoramento, Controle e Automação;
- SYNESTHESIA VISION;
- MANAS MAKERS – Do Lixo ao Lucro: Inclusão e Inovação na Cultura Maker;
- ARTE PARA CEGO VER;
- Oficinas de Simulação Computacional de Pandemias como ferramenta de Popularização da Ciência e Formação Cidadã.
SEE-PE
- Educação profissional integrada à economia circular: formação de jovens com extrusora educacional de filamento reciclado para impressão 3D;
- Juventude e inclusão: óculos de tecnologia assistiva com sensores para pessoas com deficiência visual e baixa visão.
- LumiarBag: Transformando Resíduos em Segurança e Protagonismo Juvenil;
- Robô Agro Sustentável.
"Juventudes que inovam, Brasil que avança"
Com o tema “Juventudes que inovam, Brasil que avança”, a Semana Nacional é uma realização do Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec).
“O evento oportuniza às comunidades acadêmicas conhecerem um pouco mais sobre a EPT, com a aplicação de conceitos teóricos na prática, por meio de projetos interativos, de extensão e de inovação que atendem aos arranjos produtivos locais das escolas”, explicou o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Marcelo Bregagnoli.
Durante a programação da SNEPT, que ocorre junto com o Festival Curicaca, os visitantes poderão conhecer projetos sobre robótica, gastronomia, foguetes, jogos e exposições interativas, inteligência artificial, aplicativos, tecnologias inclusivas e sustentabilidade, além de diversos outros produtos, protótipos e processos inovadores ao longo dos três dias de atividades.
A Semana Nacional também contará com estandes especiais —Vitrine da EPT, Cantinho do Café, Espaço de Descompressão e Queijo e Prosa. O evento ainda terá a premiação do concurso “Educação Profissional para a Economia Verde”(dia 7, às 16h30), o lançamento da série audiovisual “Indicações Geográficas nos Institutos Federais”(dia 8, às 16h30) e da coleção “Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: quase dois séculos mudando o Brasil”(dia 9, às 16h30).
*Com informações da Assessoria de Comunicação do MEC e do IFSertãoPE